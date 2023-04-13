РФ нужно 1 млн мигрантов, чтобы восполнить население. К 2100 г. оно может упасть вдвое

Без миграционного притока сохранить численность населения на текущем уровне не получится даже при благоприятном сценарии. В худшем случае прогнозируется падение до 67,8 млн человек.

До 2100 г. России нужно от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, пишет РБК со ссылкой на прогноз экспертов Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерия Юмагузина и Марии Винник. Их статья опубликована в журнале Новой экономической ассоциации.

Без миграционного притока ни один из сценариев изменения численности населения не подразумевает значительного роста к концу века. На начало 2023 г. население России составило 146,45 млн человек, в 2022 г. оно сократилось на 533 тыс. человек, при этом в целом сокращается с 2018 г. Эксперты построили три сценария: негативный, базовый и оптимистический.

Оптимистичный сценарий предполагает, что рождаемость вырастет до 2,5 детей на одну женщину, а продолжительность жизни вырастет до 85,7 лет и мужчин и 90,5 лет у женщин, а миграционный прирост составит до 430 тыс. человек ежегодно.

Средний сценарий, наиболее вероятный, предполагает, что численность населения снизится до 131 млн человек к середине 2070-х, а к концу столетия восстановится до 137,5 млн. Рождаемость составит 1,85 ребенка на женщину, ожидаемая продолжительность жизни — 80,3 года у мужчин и 86,7 года у женщин, ежегодный миграционный прирост — 250 тыс. человек. Для поддержания численности населения должно прибывать 390 тыс. человек в год, причем сначала их должно быть около 900 тыс.

Пессимистический сценарий подразумевает снижение рождаемости до 1,4 ребенка на женщину, продолжительность жизни 74,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин, миграционный прирост — менее 100 тыс. человек, а потом и вовсе 60 тыс. В таком случае до 2100 г. понадобится по 1,1 млн миграционного притока ежегодно.

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Авторы не учитывали последствия специальной военной операции на Украине в расчетах, но указали, что она отразится на всех демографических процессах.

Поэтому стоит ожидать несколько большего, чем прогнозируется, масштаба естественной убыли, а также увеличения потоков эмиграции и иммиграции — степень их влияния еще предстоит оценить, тем более что военные действия на момент написания статьи еще продолжались, — пишут они.

Приток мигрантов экономически выгоден государству, но для их эффективной интеграции в общество нужны несколько условий, говорит научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Первое — местное население должно быть готово принимать иностранцев, второе — экономическое развитие страны на привлекательном уровне, третье — достаточная численность потенциальных мигрантов в странах исхода.

В России по всем трем пунктам либо есть, либо прогнозируются серьезные проблемы.