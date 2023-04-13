Продавцы продавили у Wildberries смягчение штрафов для пунктов выдачи заказов

Теперь депремирование ПВЗ проводится по системе грейда и только при неоднократных нарушениях, также в Wildberries введут новый механизм контроля за соблюдением стандартов.

В марте между Wildberries и несколькими управляющими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) произошел конфликт из-за штрафов, сообщает Коммерсантъ. Пункты выдачи в городах-миллионниках объявили забастовку, рассказывал DK.RU, после чего компания пообещала пойти на некоторые уступки и сегодня утвердила новые предложения инициативной группы партнеров.

Стороны, как сообщает пресс-служба компании, договорились о новой системе контроля за соблюдением стандартов обслуживания и бизнес-процессов, а также о смягчении штрафов для пунктов выдачи заказов. Теперь при первом нарушении предпринимателя сначала могут предупредить или депремировать на небольшую сумму. При неоднократных нарушениях депремирование ПВЗ проводится по системе грейда (с каждым последующим нарушением размер взыскания увеличивается).

Дорабатывается механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров: предприниматели снова смогут отмечать товар как бракованный при приемке. Также вводится новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений, например, при невыдаче пакетов или отсутствии видеокамеры.

Согласован и новый порядок уведомлений о закрытии ПВЗ из-за форс-мажора, в таком случае пункт не будет депремирован, а закрытие ПВЗ при инвентаризации будет проводиться в течение 24 часов с использованием камер, владельцы других ПВЗ могут принять в ней участие за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.

После конфликта Wildberries пошла на ряд мер для сглаживания отношений с партнерами. Также было объявлено о готовности онлайн-платформ подписать с ПВЗ новые соглашения о принципах совместной работы.