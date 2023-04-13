Банки Швейцарии проверяют и закрывают счета россиян

Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов. Если россиянин платит налоги в своей стране, он в зоне риска.

Швейцарские банки начали следить за перечислениями средств своими клиентами из России: ряд из них анонсировал закрытие счетов, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает РБК. Ситуация начала развиваться около месяца назад и коснулась клиентов UBS и Сredit Suisse, рассказал управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов:

В наше юридическое бюро обратились около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер.

Кудинов считает, что банки, скорее, вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. «Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления», — подчеркнул Кудинов.

Еще один швейцарский адвокат рассказал, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS.

Что касается налогов, то с юридической точки зрения швейцарские банки не должны беспокоиться о том, что их клиенты — частные лица или корпорации — платят налоги в России, если имеют там бизнес, продолжает эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин:

Скорее всего, речь идет о потенциальных репутационных издержках. С другой стороны, это достаточно радикальный шаг. Данные решения можно объяснить нежеланием банков допустить в своей деятельности нарушение или обход западных санкций в отношении России в связи с применением мер ответственности в виде штрафа или введения блокирующих санкций в отношении самих банков. Тем не менее с учетом имеющегося санкционного регулирования данные меры свидетельствуют об оверкомплаенсе со стороны финансовых организаций.

По мнению Волошина, внешнее давление связано прежде всего с тем, что к сегодняшнему дню Швейцария заморозила достаточно мало активов российского происхождения, по сравнению с их общим объемом в финансовой системе конфедерации. Швейцария продолжает сталкиваться с давлением западных государств, в особенности стран-участниц G7, которое связано с желанием западных юрисдикций конфисковать активы, замороженные в стране. Всего в Швейцарии могут находиться от ₣150 млрд до ₣200 млрд российских активов.

В декабре 2022 г. SECO сообщил, что в Швейцарии было заблокировано российских активов на ₣7,5 млрд (около $7,95 млрд на тот момент). В феврале 2023 г. стало известно, что банк Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму ₣17,6 млрд (около $19 млрд). При этом только ₣4 млрд (около $4,3 млрд) из замороженной суммы приходится на лиц, попавших под санкции. Остальные ₣13,6 млрд ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ.

После начала специальной военной операции на Украине Швейцария запретила местным банкам принимать депозиты от российских физических и юридических лиц, а также российских банков, если размер вклада превышает ₣100 тыс. При этом мера не распространяется на людей с двойным гражданством, одно из которых — в Швейцарии или одной из стран Европейской экономической зоны, а также на граждан России, которые имеют ВНЖ или гражданство Великобритании, Андорры или Монако.

Инвесторы в России с прошлого года сталкиваются с возрастающими рисками блокировки или приостановки торгов для своих иностранных активов, рассказывал DK.RU. Последний пример — «Тинькофф.Инвестиции», которые временно заморозили торги всеми зарубежными ценными бумагами после включения банка «Тинькофф» в санкционный список Евросоюза.