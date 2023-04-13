В Екатеринбурге открыли два дворца — водных видов спорта и дзюдо

Они проектировались для Универсиады, но примут Международный фестиваль университетского спорта. Работе объектов дали старт губернатор Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин.

13 апреля в Екатеринбурге открыли сразу два больших спортивных объекта — Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо.

Дворец водных видов спорта — крупнейшее спортивное сооружение такого рода в стране. Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей разместились четыре бассейна — детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный.

На этой площадке всеми водными видами спорта: от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга.

Дворец дзюдо находится в Академическом районе. Здание визуально напоминает ворота Тории — один из символов Японии. Его площадь составляет почти 17 тыс. кв. м. Новый комплекс станет площадкой для тренировок и соревнований самого высокого уровня по разным видам единоборств для профессиональных спортсменов и любителей.

В августе 2023 г. Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо примут Международный фестиваль университетского спорта. Соревнования пройдут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3х3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Будет разыграно 189 комплектов медалей. Спортсменов примут ДИВС, Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и другие площадки, которые несколько лет готовили к Универсиаде.

Фото в тексте: телеграм-канал «Свердловский пул».