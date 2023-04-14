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Екатеринбург дождался новых троллейбусов

Екатеринбург дождался новых троллейбусов
Иллюстрация: holdingbkm.com

Общественный транспорт от белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш») будет поставляться в город в течение года, большая часть должна выйти на маршруты к празднованию 300-летия.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге прошла презентация троллейбусов от белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш»), первая их партия скоро начнет курсировать по городу. Новые троллейбусы, вероятнее всего, отправятся в Академический район, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7, а также выйдут на маршрут Химмаш — ж/д вокзал.

Первую партию троллейбусов из Беларуси ждали еще в конце 2022 г., но поставку перенесли из-за введения санкций в отношении подрядчика. До конца 2023 г. в Екатеринбург должны поставить 50 новых троллейбусов, большая часть должна быть в городе уже к празднованию юбилея.

Напомним, на обновление троллейбусного парка города из федерального бюджета был выделен 1 млрд руб., еще 450 млн руб. выделены из областного и муниципального бюджетов.

Ранее на DK.RU: Что будет на месте «Дели» и когда поставят троллейбусы. Мэр ответил на вопросы горожан

Автор: Александра Клименко
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