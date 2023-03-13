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Что будет на месте «Дели» и когда поставят троллейбусы. Мэр ответил на вопросы горожан

Что будет на месте «Дели» и когда поставят троллейбусы. Мэр ответил на вопросы горожан
Иллюстрация: ru.freepik.com

Проект нового торгового центра готов, но права на участок не получены. С городским транспортом тоже не все гладко.

#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга в интервью «Вечернему Екатеринбургу» ответил на вопросы жителей города.

На месте гостиницы «Дели» в Екатеринбурге должен появиться новый ТРЦ, однако когда — неизвестно. То же касается новых троллейбусов для города. Они отгружены, но точная дата прибытия не называется.

Для территории на меcте «Дели» подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки, и подземной автостоянкой. Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц, — объяснил Алексей Орлов.

В компании, которая демонтировала недострой, также не могут назвать никакой конкретной даты. «Мы еще год назад подготовили эскизный проект. Пока инвесторами не принято решение о дальнейшей реализации», — ответил E1.RU директор строительной компании «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Что касается троллейбусов, то белорусские поставщики отгрузили первую партию. Ранее мы писали, что их поставку отложили на неопределенный срок. Все дело в импортных комплектующих — их сложно достать. Ранее машины ждали к 27 февраля. Когда ожидать их теперь — неизвестно. Обновить троллейбусный парк планировалось к 300-летию Екатеринбурга. В пресс-службе администрации города уточнили, что речь идет о 49 машинах.

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Автор: Татьяна Юстус
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