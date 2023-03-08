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Орлов утвердил список домов, которые отремонтируют в 2023 г.

Орлов утвердил список домов, которые отремонтируют в 2023 г.
Иллюстрация: DK.RU

Капитальный ремонт до конца года планируется провести на 221 объекте, кроме того, в ряде домов заменят трубы горячего и холодного водоснабжения и системы газоснабжения.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил постановление о планах по капремонту домов на 2023 г. Список опубликован на официальном портале городской администрации.

В 2023 г. капремонт планируется провести на 221 объекте, еще по 55 адресам предусмотрен монтаж новой системы горячего водоснабжения, в 49 многоквартирных домах заменят трубы холодного водоснабжения, в 58 домах обновят системы газоснабжения.

В 2022 г., по данным министерства энергетики и ЖКХ региона, В Свердловской области отремонтировали 666 домов, поменяли 110 лифтов в 54 домах.

Как ранее писал DK.RU, ставка по капремонту домов с начала 2023 г. в регионе заметно выросла, тарифы подняли более чем на 40%. Кроме того, планировалось утвердить новые правила для жильцов новостроек: платить за капремонт они могли бы уже через полгода после сдачи дома, а не через три года, как было ранее. Однако против этой инициативы выступил губернатор Свердловской области. Ряд изменений в закон о капремонте, однако, был принят.

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Автор: Александра Клименко
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