Свердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонт

Сильнее цены с началом года выросли только в Марий Эл и Алтайском крае. В 13 субъектах РФ тарифы на капремонт домов не стали пересматривать, в том числе в соседней со Свердловской областью Башкирией.

Свердловская область на третьем месте в России по уровню роста тарифов на капремонт. Рейтинг составило общероссийское движение «Народный жилищный инспектор».

Первое место в России по росту цен на капремонт у Марий Эл, там тарифы выросли сразу на 66,7%, на втором месте Алтайский край (+49,7%). В Свердловской области тарифы выросли на 46,5%. Также в пятерку регионов-лидеров по росту цен вошли Еврейская АО (+42,8 %) и Архангельская область (+ 41,1 %).

Цены на капремонт в начале года увеличились в 72 регионах страны, в 13 субъектах тарифы остались прежними. В среднем по России тариф сейчас составляет 10,12 руб. за 1 кв. м. В Свердловской области с 1 января 2023 г. размер ставка равна 14,31 руб. за 1 кв. м.

Лидер «Народного жилищного инспектора» Сергей Креков заявил:

Причина подобных индексаций региональными властями взносов на капремонт в том, что со стороны правительства отсутствует контроль за их индексацией.

В региональном фонде содействия капитальному ремонту Свердловской области уточнили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на выплату заработной платы рабочим, эксплуатацию техники.

Напомним, также в Свердловской области несколько недель назад отменили льготный тариф на электроэнергию по выходным и праздничным дням, теперь жителям региона предстоит перепрограммировать счетчики.

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