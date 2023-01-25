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Плата за капремонт домов выросла в Свердловской области на 40%

Плата за капремонт домов выросла в Свердловской области на 40%
Иллюстрация: DK.RU

Очередное повышение цен на услуги ЖКХ в регионе пояснили «удорожанием строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличением затрат на «сметные ресурсы».

#ЖКХ#НОВОСТИ

Ежемесячная плата за капремонт домов в Свердловской области выросла на 40%. Согласно новому тарифу, жители региона будут платить 14,81 руб. за квадратный метр. Соответствующее постановление было подписано главой региона Евгением Куйвашевым еще в октябре 2022 г.

В региональном Фонде капитального ремонта пояснили, что «минимальный размер взноса в Свердловской области был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за удорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на «сметные ресурсы».

Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение, — подчеркнули в Фонде.

Первые квитанции с обновленным тарифом уже пришли собственникам квартир. Теперь за квартиру, например, в 55 кв.м. нужно будет платить 814 руб. ежемесячно.

Несколько дней назад, напомним, стало известно, что в регионе отменили действие ночного тарифа на электроэнергию по выходным и праздничным дням. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) заявила, к 19 января Свердловская область оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электроэнергию действовал такой тариф. 

Теперь собственникам жилья, у которых установлены двухтарифные счетчики электроэнергии, придется их перепрограммировать. Решение о том, за чей счет будут проводиться эти работы, должны принять УК или энергосбытовые компании. Пока расходомеры не будут приведены в порядок, энергосбытовые организации будут считать их неисправными, и производить начисления по одноставочному тарифу, исходя из нормативов потребленной энергии.

Ранее РЭК пыталась существенно повысить тарифы на электроэнергию, но рост цен на свет на 35% заблокировала ФАС.

Автор: Александра Клименко
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