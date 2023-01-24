Свердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергии

Это связано с тем, что в регионе в выходные дни использованную электроэнергию больше не будут считать по ночному тарифу. До приведения счетчиков в порядок придется платить по нормативам.

До 19 января Свердловская область оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электроэнергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал «ночной тариф». Но, как уже сообщил DK.RU, Региональная энергетическая комиссия отменила эту норму.

Теперь собственникам жилья, у которых установлены двухтарифные счетчики электроэнергии, придется их перепрограммировать, пишет ЕАН со ссылкой на представителей министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Решение о том, за чей счет будут проводиться эти работы, должны принять УК или энергосбытовые компании. Пока расходомеры не будут приведены в порядок, энергосбытовые организации будут считать их неисправными, и производить начисления по одноставочному тарифу, исходя из нормативов потребленной энергии.

Напомним, скидку на электроэнергию по выходным отменили практически одновременно с повышением тарифа на электричество в регионе. В ноябре 2022 г. РЭК повысила цены на электричество на 35%, но в декабре на заседании комиссии ФАС в Москве повышение признали необоснованным.

В новом проекте постановления Региональной энергокомиссии, вступающем в силу с февраля, стоимость энергии днем составит:

для домов с газовыми плитами — прежние 5,44 руб./кВт·ч,

для домов с электроплитами и электроотопительными установками дневной тариф будет равен 3,81 руб./кВт·ч (вместо 5,15 руб./кВт·ч в отмененном постановлении).

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