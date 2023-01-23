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Цены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникам

Цены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникам
Иллюстрация: DK.RU

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, Свердловская область оставалась единственным в стране регионом, где по выходным круглосуточно действовал ночной тариф на электроэнергию.

#ЦЕНЫ#ЖКХ#НОВОСТИ

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области признала утратившим силу постановление от декабря 2011 г. «О применении тарифов на электрическую энергию для населения». В документе прописываются дневной и ночной тарифы на электричество. Согласно документу, тарифы в пиковой (дневной) зоне применяются в будние дни с 07:00 до 23:00, в ночной зоне — с 23:00 до 07:00. В выходные и праздничные дни ночной тариф работал круглосуточно, теперь это в прошлом:

Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Скидку на электроэнергию по выходным отменили практически одновременно с повышением тарифа на электричество в регионе. Напомним, в ноябре 2022 г. РЭК повысила цены на электричество на 35%, но в декабре на заседании комиссии ФАС в Москве повышение признали необоснованным. В новом проекте постановления Региональной энергокомиссии, вступающем в силу с февраля, стоимость энергии днем для домов с газовыми плитами составит прежние 5,44 руб./кВт·ч. Для домов с электроплитами и электроотопительными установками дневной тариф будет равен 3,81 руб./кВт·ч (вместо 5,15 руб./кВт·ч в отмененном постановлении).

Ранее на DK.RU: Бесконечный рост. Тарифы на ЖКХ в России к началу января вырастут трижды

 

 

Автор: Александра Клименко
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