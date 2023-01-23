Цены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникам

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, Свердловская область оставалась единственным в стране регионом, где по выходным круглосуточно действовал ночной тариф на электроэнергию.

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области признала утратившим силу постановление от декабря 2011 г. «О применении тарифов на электрическую энергию для населения». В документе прописываются дневной и ночной тарифы на электричество. Согласно документу, тарифы в пиковой (дневной) зоне применяются в будние дни с 07:00 до 23:00, в ночной зоне — с 23:00 до 07:00. В выходные и праздничные дни ночной тариф работал круглосуточно, теперь это в прошлом:

Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Скидку на электроэнергию по выходным отменили практически одновременно с повышением тарифа на электричество в регионе. Напомним, в ноябре 2022 г. РЭК повысила цены на электричество на 35%, но в декабре на заседании комиссии ФАС в Москве повышение признали необоснованным. В новом проекте постановления Региональной энергокомиссии, вступающем в силу с февраля, стоимость энергии днем для домов с газовыми плитами составит прежние 5,44 руб./кВт·ч. Для домов с электроплитами и электроотопительными установками дневной тариф будет равен 3,81 руб./кВт·ч (вместо 5,15 руб./кВт·ч в отмененном постановлении).

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