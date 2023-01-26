Коммунальщики пояснили, что происходит с тарифами на электроэнергию

Департамент информационной политики Свердловской области организовал круглый стол с экспертами из сферы ЖКХ, которые работают с тарифами на электричество. Напомним, что произошло до этого.

1 декабря коммунальные тарифы в России были проиндексированы второй раз за год. В среднем по стране повышение составило 9%. Традиционно тарифы по коммуналке индексируют раз в год, в последний раз их поднимали 1 июля, так что до следующего лета россияне не ждали роста цен в платежках, но Минэкономразвития решило, что для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения качества жилищно-коммунального хозяйства нужно провести внеплановую индексацию. За счет нынешней индексации планируется обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты.

27 декабря на заседании ФАС было принято решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября 2022 года № 236-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2023 год.

В новом проекте постановления Региональной энергокомиссии стоимость энергии днем для домов с газовыми плитами уменьшили до прежнего значения — 5,44 руб./кВт·ч. Для домов с электроплитами и электроотопительными установками дневной тариф — 3,81 руб./кВт·ч (вместо 5,15 руб./кВт·ч в отмененном постановлении).

23 января стало известно, что в регионе практически одновременно с повышением тарифов отменили скидку на электроэнергию по выходным и в ночное время.

Затем появилась информация о том, что свердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергии. Это связано с тем, что в регионе в выходные дни использованную электроэнергию больше не будут считать по ночному тарифу. До приведения счетчиков в порядок придется платить по нормативам.

Вот что рассказали эксперты (по данным Е1.RU):

Многоквартирным домам удобнее оставаться на одноставочном тарифе. Двуставочный будет выгоден жителям частных домов. Перерасчет за декабрь сделают управляющие компании.



Приборы учета признаются исправными и в замене не нуждаются, за исключением настройки работы в выходные и праздники. Поэтому с января гражданам будут начислять плату по одноставочному тарифу. Если люди решат, что выгоднее переходить на зону «день/ночь», то они смогут подать заявку гарантирующему поставщику и их счетчики перепрограммируют.

«Mы меняем приборы учета по заявкам, если прибор вышел из строя или подошел срок поверки. У нас большое количество заявок, мы будем настраивать их постепенно при поверке или замене», — говорит первый заместитель директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Светлана Ткаченко.

По сравнению с 2022 г. одноставочный тариф вырос не более чем на 9,1%, дневной увеличился на долю до 10,5%, ночной — до 10,4%. Собственники домов с электроплитами будут платить с учетом понижающего коэффициента 0,7. Вне зависимости от изменения тарифов на электроэнергию рост стоимости всех коммунальных услуг в квитанции ограничен предельным индексом — 9,5%. В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском — 11,1%, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

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