Куйвашев попросил Заксобрание сохранить мораторий на капремонт для жителей новостроек

Ранее депутаты решили, что не платить за капремонт владельцы квартир в новых домах могут только полгода. По словам министра энергетики и ЖКХ, «схема себя изжила».

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Заксобрание сохранить трехлетний мораторий на плату за капитальный ремонт для жителей новостроек. Профильный комитет рассмотрит поправки губернатора в новую редакцию закона о капремонте.

Ранее комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике принял новый проект закона о капремонте, в котором отсрочка платежей за капремонт для жителей с трех лет сокращается до шести месяцев. Также согласно закону тариф на капремонт будут пересматривать каждый год, а не раз в три года, как было до настоящего момента. Депутаты Заксобрания объяснили это необходимостью снижения бюджетной поддержки программы, а также постоянным ростом стоимости материалов и услуг.

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, заявил ранее, что мораторий в три года для жителей новостроек был льготой, введенной в 2015 г. По его словам, после того, как на федеральном уровне была введена льготная ипотека для покупателей квартир в новых домах, механизм отсрочки платежей за капремонт изжил себя.

Кроме того, опыт этих лет показал, что по истечении пяти лет многие приборы требуют замены и капитального ремонта. К этому времени жители не успевают накопить нужные средства. В связи с этим вносятся изменения в областной закон, — сказал министр.

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Ранее DK.RU писал, что размер платы за капремонт в Свердловской области стал одним из самых высоких в стране. Однако экономисты считают, что этих сумм все равно недостаточно.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что стоимость капремонта должна быть в два раза выше: