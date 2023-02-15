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Министр энергетики и ЖКХ области ответил на два острых вопроса о взносах на капремонт

Министр энергетики и ЖКХ области ответил на два острых вопроса о взносах на капремонт
Иллюстрация: freepik.com

Николай Смирнов объяснил, как размер взноса вырос сразу на 41% и почему жителям новостроек теперь придется платить наряду с обладателями квартир в более старых домах.

#ЦЕНЫ#ЖКХ#НОВОСТИ

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ответил на вопросы журналистов о повышении взносов на капремонт в регионе. Как ранее писал DK.RU, вступило в силу постановление губернатора, согласно которому тариф вырос на 41% — теперь жители ежемесячно платят 14 руб. 81 коп. за 1 кв. м. По словам Николая Смирнова, по изначальным расчетам размер платы должен был вырасти еще сильнее, на 57% — до 23-27 руб. за кв. м.

Глава ведомства напомнил, что раньше ставка платы на капремонт устанавливалась раз в три года, а потом ежегодно индексировалась на индекс дефлятора:

Анализ последних лет показал, что такой подход приводит к тому, что раз в три года происходит скачкообразный рост. Из-за того, что в предыдущие годы мы могли поднимать размер платы только на индекс инфляции, произошел скачкообразный рост сразу на 41%. 

Предполагается, что в последующие годы ставка капремонта будет устанавливаться не на три, а на два года. Соответствующий законопроект поступил в Заксобрание региона. Документом предусмотрено еще одно изменение, которое касается моратория на уплату взносов для жителей новостроек: если раньше он действовал три года, то теперь не платить за капремонт новоселы смогут только шесть месяцев.

По словам Николая Смирнова, освобождение жителей новостроек от взносов на капремонт в первые годы было временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Сейчас необходимости в такой стимуляции нет.

Ранее DK.RU писал, что размер платы за капремонт в Свердловской области стал одним из самых высоких в стране. Однако экономисты считают, что этих сумм все равно недостаточно.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что стоимость капремонта должна быть в два раза выше:

Я понимаю, почему в фонде капремонта образовался дефицит в 2 млрд. Видел сметы. Они не имеют отношения к реальной жизни: надо экономить или на составе работ, или на материалах. Ставки капремонтов занижены. Даже если вы собираете на спецсчет, то потом, когда придет время, сметы подрядчиков будут очень большим сюрпризом... В результате на тендере отдадите деньги «Тяп-ляп-строю» в составе героев «Наша Раша». На качественный ремонт денег не хватит.

Автор: Елизавета Порошина
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