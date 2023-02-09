«Мы платим крохи. Стоимость капремонта должна быть в два раза выше»

Иначе часть жилого фонда быстро придет в негодность, в том числе новостройки, которым никто не прогнозирует жить дольше 70 лет. Чтобы поддерживать жилой фонд, нужно «капиталить» 500 тыс. кв. м в год.

Мы платим крохи, на самом деле метр в Екатеринбурге должен обходиться минимум в 20 руб. ежемесячных взносов, а реально — в 30 руб., считает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. Сейчас, напомним, тариф на капремонт составляет 14,81 руб.

«Такие тарифы экономически не обоснованы. Я думаю, они должны быть раза в два выше, чтобы обеспечить воспроизводство жилья. Если, конечно, капитальный ремонт — капитальный, а не косметика. И его смета составляет как минимум 15% от цены возведения нового дома. Лифты, тепло- и водохозяйство полностью под замену (включая стояки), перекрытие крыш и утепление стен и т.п», — рассуждает Калугин.

Он основывает свои выводы на том, что никто не прогнозирует жизнь новостроек дольше 60-70 лет, как и любого другого существующего жилья. Так что уже через 40 лет, максимум через 50, их надо будет капитально ремонтировать.

Медиана строительства квадратного метра — 1990 год. Иначе говоря, половина жилого фонда Екатеринбурга построена ДО, половина — ПОСЛЕ. Примерно по 18,5 млн м2. Две трети жилья старше 1974 г., то есть им почти 50 лет. В среднем надо, таким образом, капиталить ежегодно по 550-600 тыс. кв. м.

«Я понимаю, почему в фонде капстроительства образовался дефицит в 2 млрд. Видел сметы. Они не имеют отношения к реальной жизни: надо экономить или на составе работ, или на материалах. Ставки капремонтов занижены. Даже если вы собираете на спецсчет, то потом, когда придет время, сметы подрядчиков будут очень большим сюрпризом... В результате на тендере отдадите деньги «Тяп-ляп-строю» в составе героев «Наша Раша». На качественный ремонт денег не хватит», — считает эксперт.

По данным «Ъ-Урал» в 2022 г. свердловский фонд капитального ремонта начислил уральцам более 6 млрд руб. платы за капитальный ремонт. Речь идет про всех плательщиков — как про обычных граждан, так и про субъекты бизнеса и органы местного самоуправления. Собираемость взносов по итогам года составила 96,4%.

В Свердловской области в 2022 г. работы подрядных организаций по капитальному ремонту выросли на 262 млн руб. То есть, это еще 262 млн руб., которые дополнительно легли на плечи жителей региона. В рамках программы в регионе отремонтировали 666 домов, поменяли 110 лифтов в 54 домах. Общая задолженность по капремонту на 1 января 2023 г. в регионе составила 3,5 млрд руб., это больше, чем годом раньше, на 140 млн руб.

Напомним, что за капитальный ремонт в регионе хотят заставить платить и жителей новостроек. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона. Ежемесячная плата за капремонт домов в Свердловской области выросла на 40%. Согласно новому тарифу, жители региона будут платить 14,81 руб. за квадратный метр. Соответствующее постановление было подписано главой региона Евгением Куйвашевым еще в октябре 2022 г. Свердловская область находится на третьем месте в России по уровню роста тарифов на капремонт.

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