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За капремонт в регионе хотят заставить платить и жителей новостроек

За капремонт в регионе хотят заставить платить и жителей новостроек
Иллюстрация: РБК

В Заксобрание внесен документ, пересматривающий ограничения на рост тарифов за капитальный ремонт. Расти цифры в платежках смогут заметно чаще, но «все будет экономически обосновано».

#ЖКХ#НОВОСТИ

Жители новостроек Свердловской области тоже будут платить за капремонт. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.

В сегодняшней программе капремонта жилых домов прописано, что менять ставки можно только раз в три года, в новом документе этот срок предлагается сократить до двух лет. Мораторий на уплату взносов для жителей новостроек в законопроекте сокращается с трех лет до полугода.

При этом минимальный размер взноса на капремонт «будет рассчитываться исходя из необходимого, экономически обоснованного». Предполагается, что это поможет снизить бюджетную поддержку программы и учитывать рост стоимости материалов и услуг.

Напомним, в январе этого года счета за капремонт у свердловчан выросли сразу на 40%, это один из самых высоких показателей в стране.

Кроме того, в регионе отменили льготный тариф на электроэнергию по выходным и праздничным дням. Власти заявили, что Свердловская область была последним регионом в стране, где действовал этот тариф.

Также на DK.RU: Коммунальщики пояснили, что происходит с тарифами на электроэнергию

Автор: Александра Клименко
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