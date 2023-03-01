Свердловское правительство утвердило закон об индексации взносов на капремонт

Теперь размер платы будет зависеть не только от инфляции, но и от других факторов, например, от цен на строительные материалы. Размер взноса будет утверждаться правительством и меняться ежегодно.

Взнос на капитальный ремонт в Свердловской области будет меняться каждый год и утверждаться правительством области не позднее 1 октября. Поправки в региональный закон за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликованы на правовом портале.

Оценивать стоимость работ будут по правилам, которые установит правительство на основе методических рекомендаций от федеральных властей. Прежде размер взносов поднимали не более чем на четыре процента в год. Сейчас при расчетах будут учитывать больше параметров, например, рост цен на стройматериалы.

Напомним, ранее мы публиковали мнение эксперта о том, что стоимость капремонта в Екатеринбурге занижена, даже с учетом последнего роста тарифа. Исходя из рыночной стоимости, он должен быть в два раза дороже.

На самом деле метр в Екатеринбурге должен обходиться минимум в 20 руб. ежемесячных взносов, а реально — в 30 руб., считает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. Сейчас, напомним, тариф на капремонт составляет 14,81 руб.

Он основывает свои выводы на том, что никто не прогнозирует жизнь новостроек дольше 60-70 лет, как и любого другого существующего жилья. Так что уже через 40 лет, максимум через 50, их надо будет капитально ремонтировать.

В прошлом месяце министр энергетики ЖКХ области ответил на два основных вопроса о взносах на капремонт: как размер взноса вырос сразу на 41% и почему жителям новостроек теперь придется платить наряду с обладателями квартир в более старых домах.

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