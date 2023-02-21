Жителям новостроек сохранят возможность не платить за капремонт первые три года

Депутаты профильного комитета Заксобрания Свердловской области согласились сохранить мораторий на взносы. Поправку к законопроекту внес Евгений Куйвашев.

Депутаты свердловского Заксобрания решили не отменять мораторий на уплату взносов за капремонт для жителей новостроек. С такой рекомендацией выступил профильный комитет областного парламента после того, как рассмотрел поправку, внесенную Евгением Куйвашевым.

Как ранее писал DK.RU, изначально законопроектом предлагалось отменить мораторий на уплату взносов — в случае его принятия жители бы начинали платить за капремонт уже через полгода после сдачи дома. Но глава региона предложил сохранить прежний порядок, когда жители начинают уплачивать взносы спустя три года после сдачи дома.

Как сообщили DK.RU в пресс-службе областного Заксобрания, окончательное решение по законопроекту депутаты примут завтра, на пленарном заседании.

Напомним, согласно новому тарифу, в этом году жители Свердловской области будут платить за капремонт на 40% больше — по 14,81 руб. за кв. м.

В региональном Фонде капитального ремонта пояснили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции а также в связи с ростом стоимости стройматериалов, применяемых при ремонте жилых домов, и с увеличением затрат на «сметные ресурсы».

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что стоимость капремонта должна быть в два раза выше: