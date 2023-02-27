Поставку новых троллейбусов в Екатеринбург опять отложили

Все дело в импортных комплектующих — их сложно достать. Ранее машины ждали к 27 февраля. Когда ожидать их теперь — неизвестно. Обновить троллейбусный парк планировалось к 300-летиию Екатеринбурга.

Поставка новых троллейбусов с автономным ходом в Екатеринбург вновь затягивается. Об этом сообщает E1.RU.

Напомним, что в 2022 г. городские власти заключили контракт на поставку 50 электрических машин с белорусским производителем BKM HOLDING («Белкоммунмаш»). Первые машины ждали в декабре 2022 г., но у поставщика возникли проблемы с комплектующими. Сроки поставок перенесли на начало 2023 г. Но ситуация повторилась.

«Поставка затягивается по производственным причинам предприятия. Они невовремя получили импортные запчасти. Согласно контракту, за это предусмотрены штрафные санкции», — прокомментировали в мэрии Екатеринбурга.

Ранее председатель транспортного комитета Игорь Ощепков говорил, что первую поставку (три машины) транспортники ждут к 27 февраля. А полностью партия будет доставлена к ноябрю 2023 г.

Напомним, что в Екатеринбурге одна из самых больших сетей электрического транспорта среди городов-миллионников РФ: 200 троллейбусов и 460 трамваев. Средний возраст троллейбуса в прошлом году был 24 года, в этом — 25 лет.

На своей пресс-конференции в конце 2022 г. мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта города. При поддержке губернатора Свердловской области к своему трехсотлетию Екатеринбург должен получить 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Это позволит оптимизировать маршрутную сеть и сократить ожидание, потому что новый троллейбус сможет проехать без токоприемника на аккумуляторной батарее 20 км. По словам Алексея Орлова в изготовлении троллейбусов есть сложности — спрос на них достаточно высокий, а производителей не так много.

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