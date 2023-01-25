Трамвай из Академического на Широкую Речку: семь остановок и трамвайное кольцо. План

Маршрут трамвая все же будет продлен до Широкой Речки, транспорт планируют пустить от ул. Вильгельма де Геннина, через ул. Академика Сахарова и Хрустальногорскую.

Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект планировки, касающийся трассировки трамвайной ветки из Академического в сторону Широкой Речки. Предполагается, что рельсы проложат от ул. Вильгельма де Геннина, через ул. Академика Сахарова и Хрустальногорскую, с поворотом на ул. Евгения Савкова. В конце ветки появится трамвайное кольцо и депо. На этом отрезке оборудуют семь остановок.

Сейчас, напомним, обустраивается трамвайная ветка, которая соединит Академический с центром Екатеринбурга. Первая очередь предусматривает строительство временного кольца с конечной остановкой в районе Преображенского парка и трамвайной линии по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до ул. Волгоградской. Работы, согласно контракту, должны закончиться в 2024 г., однако мэрия поставила перед подрядчиками задачу закончить на год раньше.

Напомним, ранее стало известно, что в следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд руб. За это время планируется реконструировать ул. Академика Парина и Академика Ландау.

Тм временем в новых трамваях Нижнего Тагила несколько недель назад заработал бесплатный Wi-Fi. Точки доступа появились в пяти новых низкопольных трамваях, беспроводным интернетом теперь могут пользоваться пассажиры вагонов с бортовыми номерами 402, 405, 406, 407 и 408.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», установившего точки доступа в общественный транспорт, рассказал:

Наличие Wi-Fi в городском транспорте позволит жителям Нижнего Тагила с пользой проводить время в дороге. Пассажиры трамваев могут читать книги, решать рабочие вопросы, общаться в социальных сетях и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах. На сегодняшний день оборудование в новых низкопольных трамваях работает в тестовом режиме. Надеюсь, что новшество повысит интерес пассажиров к самому экологичному виду общественного транспорта.

Как уже писал DK.RU, в конце декабря в Екатеринбурге начали обсуждать проект Генплана до 2045 г. В нем, в частности, уделено большое внимание транспортной структуре. Большую роль в перевозке людей, по мнению разработчиков, должен играть трамвай. В проекте предусмотрены новые ветки в не только в Академический, но и в Солнечный, Новокольцовский, Завокзальный. При этом предполагается ликвидация 11 трамвайного маршрута на Зеленый остров, прозванный горожанами маршрутом на «Кубу». Прием предложений и замечаний к проекту продлится до 10 февраля 2023 г.

С обилием частных автомобилей в центре и других районах города продолжают бороться: к 2030 г. администрация Екатеринбурга в 10 раз увеличит количество платных парковок — до 2024 г. власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, затем двинутся в другие районы.