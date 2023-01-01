Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
70,33
75,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд рублей

В следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд рублей
Иллюстрация: DK.RU

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков на реконструкцию улиц в новом районе. Работы будут финансироваться из городского и регионального бюджетов.

#ГОРОД#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Власти города планируют в течение трех лет реконструировать улицы Академика Парина и Академика Ландау в Академическом районе. На сайте Госзакупок размещена информация о поиске подрядчиков, которые выполнят эти работы. Бюджет — 1,7 млрд руб.

В числе задач — строительство новой дороги на ул. Академика Парина (участок от ул. Профессора Матвеева до ул. Чкалова). Стоимость контракта — более 714 млн руб. 

На строительство улицы Академика Парина от Вильгельма де Геннина до профессора Матвеева заложено 519 млн руб. На строительство улицы Академика Ландау от ул. Вавилова до ул. Профессора Матвеева — 495 млн руб.

Деньги выделят из городского и областного бюджетов: в 2023 г.  — 189 млн руб., в 2024 г. — 25 млн руб., в 2025 г. — 108 млн руб., в 2026 г. — 391 млн руб.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2026 г. Контролировать стройки будет заместить главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, что в конце декабря в Екатеринбурге начали обсуждать проект Генплана до 2045 г. В нем, в частности, уделено большое внимание транспортной структуре. Большую роль в перевозке людей, по мнению разработчиков, должен играть трамвай. В проекте предусмотрены новые ветки в Академический, Солнечный, Новокольцовский, Завокзальный. При этом предполагается ликвидация 11 трамвайного маршрута на Зеленый остров, прозванный горожанами маршрутом на «Кубу». Прием предложений и замечаний к проекту продлится до 10 февраля 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что Администрация Екатеринбурга в 10 раз увеличит количество платных парковок. Сейчас их 2,6 тыс., к 2030 г. должно стать 26 тыс. До 2024 года власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, потом двинутся в другие районы. «У нас нет задачи на этом заработать», — утверждают в мэрии. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Если и повышать цену на свои услуги, то минимум в два раза. Но придется кое-что поменять»«Если и повышать цену на свои услуги, то минимум в два раза. Но придется кое-что поменять»
  • Отобрать или это неконституционно? Власть думает, что делать с уехавшими и их имуществомОтобрать или это неконституционно? Власть думает, что делать с уехавшими и их имуществом
  • Здание бывшего салона повторно выставили на продажу в ЕкатеринбургеЗдание бывшего салона повторно выставили на продажу в Екатеринбурге
  • Евросоюз окончательно отказался от российской стали в пользу азиатовЕвросоюз окончательно отказался от российской стали в пользу азиатов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.