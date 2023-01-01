В следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков на реконструкцию улиц в новом районе. Работы будут финансироваться из городского и регионального бюджетов.

Власти города планируют в течение трех лет реконструировать улицы Академика Парина и Академика Ландау в Академическом районе. На сайте Госзакупок размещена информация о поиске подрядчиков, которые выполнят эти работы. Бюджет — 1,7 млрд руб.

В числе задач — строительство новой дороги на ул. Академика Парина (участок от ул. Профессора Матвеева до ул. Чкалова). Стоимость контракта — более 714 млн руб.

На строительство улицы Академика Парина от Вильгельма де Геннина до профессора Матвеева заложено 519 млн руб. На строительство улицы Академика Ландау от ул. Вавилова до ул. Профессора Матвеева — 495 млн руб.

Деньги выделят из городского и областного бюджетов: в 2023 г. — 189 млн руб., в 2024 г. — 25 млн руб., в 2025 г. — 108 млн руб., в 2026 г. — 391 млн руб.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2026 г. Контролировать стройки будет заместить главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, что в конце декабря в Екатеринбурге начали обсуждать проект Генплана до 2045 г. В нем, в частности, уделено большое внимание транспортной структуре. Большую роль в перевозке людей, по мнению разработчиков, должен играть трамвай. В проекте предусмотрены новые ветки в Академический, Солнечный, Новокольцовский, Завокзальный. При этом предполагается ликвидация 11 трамвайного маршрута на Зеленый остров, прозванный горожанами маршрутом на «Кубу». Прием предложений и замечаний к проекту продлится до 10 февраля 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что Администрация Екатеринбурга в 10 раз увеличит количество платных парковок. Сейчас их 2,6 тыс., к 2030 г. должно стать 26 тыс. До 2024 года власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, потом двинутся в другие районы. «У нас нет задачи на этом заработать», — утверждают в мэрии.