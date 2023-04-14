Ювелирная сеть Pandora в России сменит название и формат

Сеть ювелирных украшений сегмента «доступный премиум» в России после начала СВО столкнулась с дефицитом изделий и недавно перешла на мультибрендовый формат.

Ювелирная сеть Pandora в России может сменить название на Pan Club, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. АО «Панклуб», которое и развивает сеть Pandora в РФ, в марте подало заявку на регистрацию товарного знака с таким названием. В то же время компания сообщила, что в магазинах сети теперь продают не только продукцию Pandora, а они становятся мультибрендовыми.

До 2015 г. АО «Панклуб», официальный дистрибьютор Pandora в России, входил в ГК «Связной», с того же года компания принадлежит Сбербанку, в 2019 г. он сообщал о ее продаже. Сейчас сеть насчитывает примерно 75 магазинов, она представлена в 30 городах. В «Панклубе» и Сбербанке не стали комментировать ситуацию.

Ребрендинг и начало продажи локальных брендов для «Панклуба» вынужденное решение: прошлой весной Pandora заявила, что приостанавливает поставки в Россию и закупку российских бриллиантов из-за начала специально военной операции в Украине. В связи с этим «Панклуб» столкнулся с дефицитом продукции.

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До прошлого года сеть Pandora входила в топ-10 ювелирных ритейлеров в России: в 2021 г. ее выручка составила 4,6 млрд руб. Однако в первом полугодии 2022 г. ее продажи рухнули на 41,6% до 1,7 млрд руб., доля сети на российском рынке упала с 2% до 1,1%, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Мультибрендовый формат считается более устойчивой бизнес-моделью для ювелирного магазина, указывают эксперты рынка. В то же время бренд Pandora работает в сегменте affordable premium (доступный премиум), который находится в уязвимом положении — россияне сокращают расходы на ювелирные изделия, говорит Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Компания сможет выиграть от ребрендинга и смены концепции, если в ее ассортименте появятся более бюджетные украшения, нужны также значительные инвестиции в маркетинг, говорит г-н Бурмистров.