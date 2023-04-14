Неожиданный позитив: Минэк спрогнозировал рост экономики РФ и увеличение средних зарплат

Ведомство представило оптимистичный прогноз, который гораздо лучше ожиданий независимых и международных организаций. Так, ожидается максимальный за 5 лет рост зарплат.

Российская экономика в 2023 г. вырастет на 1,2%, в основном за счет частичного восстановления потребительского спроса и растущих зарплат, пишет РБК со ссылкой на прогноз Минэка. Ведомство подготовило разные сценарии динамики ВВП России на 2023-2026 гг. Министерство ожидает, что в этом году розничные продажи вырастут на 5,3%, а инвестиции — на 0,5%. В прошлом году показатели составили минус 6,7% и рост на 4,6% соответственно.

Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования, — заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместной коллегии с Минфином 14 апреля.

Ведомство также ожидает, что вырастут зарплаты — на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% в реальном. Это максимальный показатель с 2018 г.

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Прогноз Минэкономразвития гораздо оптимистичнее, чем ожидания независимых экспертов и международных организаций. Например, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 0,2% в 2023 г., Международный валютный фонд — рост на 0,7%. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования прогнозирует, что динамика российского ВВП составит в этом году от минус 0,4% до нуля.