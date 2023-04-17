Доля книг в продажах книжных магазинов упала ниже 50%

На фоне резкого роста цен на книги, ухода зарубежных правообладателей и борьбы с маркетплейсами книжные магазины вынуждены наращивать продажи подходящих альтернативных товаров.

Доля книг в совокупном товарообороте книжных магазинов за последний год существенно снизилась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких компаний. Так, в сети книжных «Республика» отметили, что в марте 2023 г. доля книг в ассортименте московских книжных и интернет-магазинов составила 40% против 55% годом ранее.

О снижении доли книг в товарообороте сети сказали и в сети «Читай-город» — выросла доля некнижного ассортимента, такого как канцтовары и сувениры. О такой же тенденции рассказал и гендиректор сети «Дом книги» и «Книга+» Борис Мусташкин: «Читатели либо покупают книги реже и выборочно, либо ищут альтернативы подешевле».

Доля книг в продажах книжных сетей падает как за счет расторжения договоров с зарубежными правообладателями, так и за счет роста цен на 40% за два года, говорит руководитель Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

«Когда люди видят цены в книжном, то недоумевают: "Что случилось? Доллар же уехал обратно вниз"» — Эвелина Логунова, Rideró.

Книжные сети «пытаются выиграть бесконечную гонку с маркетплейсами», где книги дешевле: «Для этого идет расширение ассортимента, к примеру, как у "Республики",— винил, проигрыватели и мелкие технические гаджеты», — отмечает один из источников «Коммерсанта».