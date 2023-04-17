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Уральский предприниматель Дмитрий Шишкин станет командовать модной индустрией

Уральский предприниматель Дмитрий Шишкин станет командовать модной индустрией
Иллюстрация: РСПП

Новым членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей стал производитель одежды из Екатеринбурга, предложивший создать всероссийский комитет модной индустрии.

#НОВОСТИ

Новым членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей стал уральский предприниматель Дмитрий Шишкин, который создаст на платформе Союза комитет модной индустрии и легкой промышленности для комплексного развития данных направлений, рассказали в ведомстве. В состав РСПП так же вошла возглавляемая Шишкиным Ассоциация «Рослегпром». Предполагается, что ассоциация займется выработкой принципиально новых подходов в выстраивании долгосрочных перспективных проектов развития и поддержки российских предпринимателей.

«Коммуникация между бизнес-сообществом и государством на данный момент является важнейшим фактором развития экономики. Эту приоритетную функцию берет на себя РСПП, ресурсный потенциал которого позволяет вырабатывать принципиально новый комплексный подход и качественно насытить внутренний потребительский рынок отечественной конкурентоспособной продукцией», — рассказал на заседании РСПП новый член правления РСПП Дмитрий Шишкин:

Доля легкой промышленности во внутреннем валовом продукте позднего Советского Союза составляла более 10%. В настоящий момент этот показатель составляет меньше 1%. При этом отрасль — одна из ключевых точек роста в условиях международного санкционного давления. В парадигме политики технологического суверенитета и импортозамещения именно активное развитие отрасли легкой промышленности может стать главными драйвером развития в целом экономики страны. Подобный опыт наглядно демонстрируют Италия, Турция, Китай, страны Юго-восточной Азии. Соответственно, сейчас у России есть огромный потенциал. Мы должны и дальше во взаимодействии власти и бизнеса, во взаимодействии ритейла, модной индустрии и легкой промышленности углубленно наращивать темпы импортозамещения, содействовать развитию отечественных брендов и современных производств.

Уральский предприниматель Дмитрий Шишкин совместно с компанией СИМАЛЕНД и при кураторстве Минпромторга России занимается производством технологичной одежды под брендом Putin Team Russia. В 2021 г. фабрика Дмитрия Шишкина «SHISHKIN uniform atelier» (ООО «Юниформ ателье») получила премию Правительства РФ в области качества продукции услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. Впервые ее обладателем стала компания сегмента МСБ. От банкротства до госконтрактов: читайте историю SHISHKIN на DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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