Мосгорсуд завершил дело Кара-Мурзы. Это первый приговор по новой статье о госизмене

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима за публичное распространение ложной информации об армии России.

На закрытом слушании под грифом «секретно» Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). То есть дал полностью весь срок, который запрашивало гособвинение.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, рассказывал Коммерсантъ. Согласно ей, госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 г. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ», поскольку, по данным следователя, во время выступления в США он обвинил Вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Вскоре это дело суммировали с делом о госизмене.

Кара-Мурза будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По решению суда ему также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой.

Это не первый огромный срок, вынесенный судьями за последний год. Так, в сентябре 2022 г. к 22 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей был приговорен экс-журналист, советник по информационной политике главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Его также осудили за госизмену.

В этом месяце бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, получил обвинительное заключение по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, рассказывал DK.RU. Политик обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.