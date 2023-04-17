Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.04
81,50
90,16
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мосгорсуд завершил дело Кара-Мурзы. Это первый приговор по новой статье о госизмене

Мосгорсуд завершил дело Кара-Мурзы. Это первый приговор по новой статье о госизмене
Иллюстрация: ОВД ИНФО

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима за публичное распространение ложной информации об армии России.

#НОВОСТИ

На закрытом слушании под грифом «секретно» Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). То есть дал полностью весь срок, который запрашивало гособвинение.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене, рассказывал Коммерсантъ. Согласно ей, госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 г. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ», поскольку, по данным следователя, во время выступления в США он обвинил Вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Вскоре это дело суммировали с делом о госизмене.

Кара-Мурза будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По решению суда ему также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой. 

Это не первый огромный срок, вынесенный судьями за последний год. Так, в сентябре 2022 г. к 22 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей был приговорен экс-журналист, советник по информационной политике главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Его также осудили за госизмену

В этом месяце бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, получил обвинительное заключение по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, рассказывал DK.RU. Политик обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловский инструментальный завод переезжает на Полевской трактСвердловский инструментальный завод переезжает на Полевской тракт
  • Студент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства местиСтудент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства мести
  • «Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты«Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты
  • УрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИУрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.