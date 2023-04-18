Екатерининская Ассамблея приступила к сбору заявок на получение гранта

В конкурсе могут принять участие благотворительные организации, предлагающие социально-значимые проекты для жителей региона. В 2022 г. победители получили на их реализацию более 100 млн руб.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей объявил о начале приема заявок для участия в конкурсе на грант Екатерининской Ассамблеи-2023.

Проект реализуется с 2011 г. по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. Бизнесмены, политики, спортсмены, музыканты и художники со всего мира предоставляют предметы из собственных коллекций для реализации на благотворительном аукционе Екатерининской Ассамблеи. Собранные денежные средства в виде гранта направляются благотворительным организациям, чьи заявки получили наивысший рейтинг по итогам прохождения отборочных этапов конкурса.

За 12 лет проведения ассамблеи на реализацию социально-значимых проектов было направлено более 475 млн. руб. Грантополучателями становились «Русфонд», «Созидание», «Жизнь в движении», «Аистёнок».

В конкурсе 2023 года могут принять участие некоммерческие или общественные организации, государственные бюджетные учреждения, благотворительные фонды. Обязательное условие — проект должен быть социально-важным для жителей Свердловской области. Бюджет проекта — от 10 млн.руб.

Сбор заявок — до 17 мая 2023 г.

Напомним, что 12-й благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи прошел 9 декабря 2022 г. в Синара Центре. Самым дорогим лотом аукциона стала интерьерная скульптура Георгия Победоносца из бронзы и серебра, переданная директором компании «ФОРЭС» Сергеем Шмотьевым. За 20,5 млн руб. скульптуру приобрел учредитель ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Всего аукцион принес более 108 млн руб. В результате финансирование получили пять организаций: Благотворительный фонд «ВЕРЬ И ЖИВИ!», школа-интернат № 17 г. Екатеринбург, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с диагнозом ДЦП, благотворительный фонд поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь в Движении», Арамильская городская больница»и Центральная городская клиническая больница №3 Екатеринбурга.