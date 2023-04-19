«100 лет назад здесь жили в землянках, улицы были просеками, где росли грибы и ягоды»

Было и стало. Спецпроект DK.RU в честь 300-летия Екатеринбурга об истории его застройки. В этот раз приглашаем прогуляться по Уралмашу в районе улиц XXII Партсъезда и 40 лет Октября.

В 1920-1930-х гг. в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии появляется новый стиль, авангардистское направление, — конструктивизм. Принято считать, что этот стиль появился в СССР после Октябрьской революции как направление нового пролетарского искусства.

В Екатеринбурге этот стиль, так же, как и в СССР, и в мире, нашел свое отражение в городской застройке. Уральский завод тяжелого машиностроения и весь район Уралмаш является ярким примером конструктивистской архитектуры. Важнейшими сооружениями в этом стиле считаются ансамбль площади Первой пятилетки и водонапорная башня УЗТМ («Белая башня»).

Конечно, если мы сегодня прогуляемся по улицам Уралмаша, то увидим, что здания, построенные в 1930-х в стиле конструктивизма, теперь лишь небольшая его часть. Ведь Уралмаш продолжает расти и обновляться. На перекрестке улиц XXII Партсъезда и 40 лет Октября, например, ГК «Практика» строит современный жилой комплекс повышенной комфортности «Темп».

Улица с политическим подтекстом

Улица XXII Партсъезда называлась всегда по-разному. Первые три года вообще никак — не было потребности в названиях. Затем какое-то время она была ул. Банникова и ул. Ворошилова. Но, с тех пор как Никита Хрущев на XXII съезде КПССС подверг Климента Ворошилова уничтожающей критике, она стала называться улицей XXII Партсъезда. Такой вот политически выверенный топоним.

Первый дом на ней появился почти 100 лет назад, в 1929 г. Он представлял собой два барака, соединенных в виде буквы «Т». Это был клуб имени Сталина — первое культурное учреждение на Уралмаше. В следующем году на этой улице заложили фундаменты еще двух зданий — заводской поликлиники (ныне районная поликлиника №1) и 18-квартирного Дома врачей (40-летия Октября, 15). В 1930 г. оба здания уже эксплуатировались.

Добраться до поликлиники от завода и барачных поселков сначала можно было только по тропкам в густом лесу. Никто не мог ответить на вопрос, зачем поликлинику строить так далеко от жилья, но никто и не представлял, насколько со временем разрастется город.

В 1931 г. в самом начале улицы построили гараж для грузовых автомобилей, которые стали поступать на Уралмашинострой. Он также сохранился до наших дней. Тогда же улицу замостили гранитными «пешками» от автогаража до Дома врачей.

Окно в мир на Уралмаше

В 1931 г. на этой улице заложили легендарный кинотеатр «Темп». Легендарный, потому что он долгое время оставался лучшим в городе и был для его жителей окном в мир. Это был первый в Свердловске звуковой широкоформатный кинотеатр.

«Темп» считался лучшим в городе кинотеатром до конца 1960-х, когда построили ККТ «Космос». Все новые кинофильмы показывались сначала в нем, а затем уж в других кинотеатрах Свердловска. Только в «Темпе» и в «Космосе» показывались лучшие фильмы Международного московского кинофестиваля. Проходили и так называемые «недели» французского или итальянского кино.

Интересно, что напротив «Темпа» когда-то намечалось строительство машиностроительного института, в котором должны были обучаться 3000 студентов. В 1932 г. развернулось его строительство, началось сооружение фундамента, но по каким-то причинам стройка быстро заглохла и не возобновилась.

Зато рядом с кинотеатром построили школу-семилетку для обитателей бараков Рабочего и Экскаваторного поселков. Примечательно, что фасад здания украсили барельефы, сделанные с одной из будущих учениц школы.

В этом месте ул. XXII Партсъезда пересекается с ул. 40-летия Октября. Просека, обозначавшая ось будущей улицы в 1930-е гг., являлась одной из самых отдаленных. Свидетели рассказывали о том, как ходили сюда собирать ягоды и грибы, которых было здесь в избытке.

С точки зрения архитектуры на улице наиболее полно представлено максимальное количество стилей городской застройки начала ХХ в., начиная с 1930-1940-х гг. Участок от улицы Культуры до рынка — эпоха трёх- и пятиэтажных домов. Более современные 14-этажные дома находятся на отрезке от улицы Калинина до улицы Победы. Участок Избирателей — Коммунистическая, так называемый «частный сектор», дома, построенные в послевоенные годы. В канун октябрьских праздников 1973 г. по улице 40 лет Октября была запущена новая троллейбусная линия. Эта улица до сих пор является одной из основных транспортных магистралей Уралмаша.

Сейчас перекресток улиц XXII Партсъезда и 40-летия Октября стремительно меняется. Облик Уралмаша и стиль его жизни определяет новая застройка. На улицах столетнего района появляются дома-отражения нашей эпохи. Как раз в границах этого перекрестка строится новый жилой комплекс «Темп». Здание школы, построенное в 1930-е, восстанавливается и реконструируется за счет городского бюджета, здесь будет детский сад с яслями.

Архитекторы «Темпа» отдали должное истории: в композиции используются правильная строгая геометрия и элементы, присущие конструктивизму.

Гармоничное сочетание эстетики и функциональности выгодно выделяет новый ЖК в окружающей локации. Основной акцент девелопер сделал на сценарий жизни современного человека — все, что нужно для жизни в пешей доступности. Вокруг «Темпа» находятся и медгородок больницы №14, и школы №115, №117, №244, и детские сады №158 и 246, супермаркет «Лента» и остановки общественного транспорта.

На первом этаже ЖК «Темп» также будет собственная инфраструктура: позавтракать в кафе по пути на работу или, наоборот, устроить семейный ужин, зайти за свежими овощами в магазин или отдать смартфон в ремонт. Наличие необходимых бизнесов в доме — это тоже требование современного стиля жизни: время надо экономить.

На первом этаже ЖК «Темп» при входе также расположены колясочные и лапомойки для животных. Защитить автомобиль от капризов непогоды и злоумышленников поможет подземный паркинг, а кладовые, которые находятся там же, отлично подойдут для хранения сезонных вещей. Чувство приватности и безопасности подарят круглосуточное видеонаблюдение и собственная служба охраны.

В доме запланирован закрытый двор без автомобилей. Здесь по индивидуальному дизайнерскому проекту будет разбит цветущий сад с деревьями, кустарниками и разнотравьем. А разноуровневое освещение добавит локации уюта.

Удивительно, насколько контрастирует будущее и прошлое Уралмаша и как гармонично оно сочетается на одной территории, делая этот район не только удобным, но и интересным для проживания.



Текст написан по материалам историко-информационного портала «Благая земля».

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