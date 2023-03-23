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В Екатеринбурге дали названия безымянным остановкам и скверу

В Екатеринбурге дали названия безымянным остановкам и скверу
Иллюстрация: DK.RU

На карте города появится 18 новых топонимов. Так, сквер на ул. Технической было решено назвать в честь руководителя экспедиции на северный полюс Сергея Соловьева. Полный список новых названий.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга рассмотрела 12 вопросов о присвоении названий элементам инфраструктуры и общественным местам и утвердила 18 новых топонимов.

В городе появится сквер, посвященный руководителю экспедиции газеты «Советская Россия» на северный полюс Сергею Соловьеву. Он расположится в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской. Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия.

Свои названия получили 15 безымянных остановок общественного транспорта получили свои названия: Школа № 31 (Академический район), Улица Евгения Савкова (Академический район), Улица Косотурская (Академический район), Благовещенский храм (Академический район), имени Ландау (Академический район), Лесопарк (Академический район), Храм святого князя Владимира (Академический район), Улица Отважных (микрорайон Солнечный), Центр художественной гимнастики (микрорайон Солнечный), Улица Лучистая (микрорайон Солнечный), Переулок Юниоров (микрорайон Солнечный), 100-летие Уральского университета (микрорайон Новокольцовский), Улица Варшавская (микрорайон Новокольцовский), Микрорайон Новокольцовский (микрорайон Новокольцовский), Улица Универсиады (микрорайон Новокольцовский).

Кроме того, в Екатеринбурге решено установить две мемориальных доски. Одна появится на ул. Гоголя, 36, ее размещение приурочено к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. На ул. 8 Марта, 2 появится доска, увековечивающая память семерых академиков УрО РАН, проживавших ранее в этом здании, она приурочена к 90-летию история науки на Урале и 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, ранее DK.RU писал, что визитной карточкой Екатеринбурга стал Дом Севастьянова. 

Кроме того, в городе будет приведен в порядок «Парк «Уралмаш», его передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии».Также парк будут обновлять, внося изменения, которые «необходимы здесь и сейчас».

Автор: Александра Клименко
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