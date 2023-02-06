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Визитной карточкой Екатеринбурга стал Дом Севастьянова

Визитной карточкой Екатеринбурга стал Дом Севастьянова
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Завершилось голосование на сайте «Активный Екатеринбург», где с середины января горожане выбирали визитную карточку города. На выбор было дано 11 объектов.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Жители Екатеринбурга выбрали визитную карточку Екатеринбурга. Большинством голосов (37% проголосовавших) был выбрал Дом Севастьянова. Голосование, напомним, проводилось на сайте «Активный Екатеринбург».

Второе место у набережной Городского пруда (19%), на третьем месте здание мэрии (13%). Еще по 6% голосов набрали Водонапорная башня и зоопарк, 4% у Храма-на-Крови, памятника Татищеву и де Геннину, ТЦ «Высоцкий».

За усадьбу Расторгуевых-Харитоновых и памятник воинам танкового корпуса проголосовали по 2% голосов. Меньше всего набрала стела Европа – Азия, за нее отдали голоса только 1% респондентов.

Напомним, Екатеринбург сейчас активно готовится к празднованию 300-летия города, большая часть мероприятий пройдет будущим летом. Примерный план юбилейных мероприятий уже опубликован:

Карнавалы, исторические инсталляции и гастрошоу. План празднования 300-летия города

Ранее стало известно, что на установку стелы «Город трудовой доблести» областные власти потратят 50 млн руб., она появится в центре города уже в начале лета 2023 г.

Автор: Александра Клименко
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