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На стелу «Город трудовой доблести» область потратит 50 млн руб.

эскиз стелы
эскиз стелы. Иллюстрация: telegram-канал Алексея Орлова

Стела о присвоении городу звания, согласно федеральному закону, должна быть установлена обязательно. В Екатеринбурге, напомним, не сразу определились с местом для нее.

#НОВОСТИ

Власти области потратят 50 млн руб. на установку в центре Екатеринбурга стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает департамент информполитики, соответствующее решение правительство приняло по поручению губернатора.

Стела, символизирующая вклад свердловчан в победу в Великой Отечественной войне, будет установлена к 10 июня 2023 г. Напомним, ранее для нее выбрали место на перекрестке ул. Николая Никонова и Царской в центре Екатеринбурга.

Это прежде всего заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя. Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей, — отмечал глава региона Евгений Куйвашев.

Статус «Город трудовой доблести» в 2020 г. также был присвоен Челябинску, Нижнему Тагилу, Магнитогорску и Перми. Согласно федеральному законодательству, в городе, имеющем такое звание, обязательно должна быть установлена стела с изображением его герба и текстом указа президента РФ о присвоении городу звания. В Челябинске и Нижнем Тагиле стелы уже установлены.

В Екатеринбурге стелу изначально планировали разместить на Уралмаш, затем на кольце у отеля «Екатеринбург Центральный», обсуждались и еще несколько вариантов.

Судя по контракту на «подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Стела «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге», установкой стелы будет заниматься компания СТРОЙТЭК.

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Автор: Александра Клименко
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