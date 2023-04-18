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Еда вместо искусства: у здания ГЦСИ в Екатеринбурге появился новый хозяин

Еда вместо искусства: у здания ГЦСИ в Екатеринбурге появился новый хозяин
Автор фото: Аня Марченкова. Иллюстрация: страница ГЦСИ в ВК

Объект культурного наследия приобрела компания «Профит» из Тюмени (входит в холдинг «Деловой дом на Архиерейской»). Впереди — реставрационные работы и поиск арендаторов.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Здание бывшей земской школы на Добролюбова, 19, где в последние годы размещается Уральский филиала ГМИИ им. Пушкина (ГЦСИ), было продано на муниципальных торгах за 190 млн руб. вместе с землей. Компания «Профит» предложила на 70 млн руб. больше цены, назначенной мэрией.

Холдинг «Деловой дом на Архиерейской», куда входит компания «Профит», давно занимается выкупом и ремонтом исторических зданий в Екатеринбурге. Реставрационные работы на Добролюбова, 19 запланированы на четвертый квартал 2024 г.

Филиал ГМИИ им. Пушкина имеет право находиться там до 28 февраля 2025 г., потом он переедет на новую площадку. Что разместится в здания на Добролюбова после ремонта, пока не известно.

Предназначение объекта будет зависеть от арендатора, который, по нашим ожиданиям, займет все здание и прилегающую территорию. Этим арендатором может стать бизнес, которому важен особый исторический статус и расположение объекта. Интересно здесь может расположиться и ресторанный комплекс с оригинальной концепцией. Учитывая выход на набережную с одной стороны, вход в Дендрологический парк с другой и большую, по меркам центра города, территорию вокруг здания — у рестораторов здесь откроются уникальные возможности для творческой реализации, — рассказали «Моментам» в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской».

Напомним, что здание бывшей земской школы было муниципальной собственностью.  Причиной продажи стало отсутствие средств на его содержание. Филиал Пушкинского музея использует его безвозмездно. 

Автор: Виктория Говорковская
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