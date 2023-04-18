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В Екатеринбурге прошел форум-выставка социальных технологий

В Екатеринбурге прошел форум-выставка социальных технологий
Иллюстрация: страница Министерства экономики Свердловской области в ВК

Масштабное мероприятие проводится при поддержке Правительства Свердловской области. Площадкой для диалога некоммерческого сектора, бизнеса и власти стал МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

#СОБЫТИЕ#НОВОСТИ

Второй международный форум-выставка социальных технологий «СОЦИО» был посвящен социальным ценностям современного общества и мировоззрению нового поколения.

Старт мероприятию дал заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Он рассказал о достижениях региона в социальной сфере. Далее в рамках встреч и секций гости форума обсудили становление новых моделей управления социальной сферой и вопросы повышение качества жизни человека. Особое внимание было уделено обсуждению ценностного каркаса Российской Федерации.

Главные темы форума 2023 г. — социальные ценности и гуманитарная политика страны, система ранней помощи в Российской Федерации, инфраструктура поддержки социально-ориентированных организаций, практика социально-ответственного ведения бизнеса и корпоративного волонтерства.

В форуме приняли участие делегации из 15 регионов страны.

Ранее DK.RU сообщил, что Екатерининская Ассамблея приступила к сбору заявок на получение гранта. Он продлится до 17 мая 2023 г. В конкурсе 2023 года могут принять участие некоммерческие или общественные организации, государственные бюджетные учреждения, благотворительные фонды. Обязательное условие — проект должен быть социально-важным для жителей Свердловской области. Бюджет проекта — от 10 млн руб.

Автор: Виктория Говорковская
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