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Зависимость свердловских аграриев от импортных семян овощей оценили в 90%

Зависимость свердловских аграриев от импортных семян овощей оценили в 90%
Иллюстрация: freepik.com

Однако, по словам главы МинАПК области Анны Кузнецовой, это не повлияет на ход посевной. Необходимый запас в 1,2 тонн семян овощей «борщевого набора» сформирован.

#ПРОДОВОЛЬСТВИЕ#НОВОСТИ

В Свердловской области началась подготовка к посевной кампании, в ходе которой, как и в прошлом году, планируют обработать более 780 тыс. га земли. По данным министра АПК и потребительского рынка области Анны Кузнецовой, несмотря на существующие риски, все проходит в штатном режиме.

Запас минеральных удобрений начали формировать еще осенью — уже приобретено около 18 тонн в действующем веществе. Также осенью сельхозпроизводители заказали все запчасти и технику, которая потребуется им весной. Проблем с семенами тоже не возникло. Сформирован запас в 101 тыс тонн. семян зерновых и зернобобовых культур, 40 тыс тонн картофеля и 1,2 тонн овощей открытого грунта.

Регион находится в выигрышной ситуации — у нас есть научный центр, который занимается селекцией зерновых, зернобобовых культур, ведется селекция картофеля. Для выращивания этих культур мы используем только отечественные семена, в том числе — местного производства. Сложнее с овощами открытого грунта — там используется около 90% семян иностранной селекции, и мы пока зависим от их поставщиков. Президент и губернатор поставили задачу по переходу на семена российской селекции, работаем в этом направлении, — пояснила на пресс-конференции Анна Кузнецова.

По словам директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, во многом избежать проблем с семенами удалось благодаря тому, что хозяйства с советских времен формируются страховые запасы семян. Сейчас селекцией семян овощей «борщевого набора» и сахарной свеклы занимаются ведущие государственные и частные центры, их усиленно финансируют за счет бюджета.

Ранее DK.RU писал, что российские производители семян в прошлом году активно лоббировали идею субсидирования аграриям до 70% стоимости отечественного посадочного материала. Также они настаивают на том, что на ввоз семян из-за границы нужно ввести квоты (по мере увеличения производства внутри страны). Эти меры должны ускорить переход сельхозкомпаний на российский семенной материал и снизить зависимость от импортного.

Читайте ранее на DK.RU: Голод нам не грозит: «Раньше 80% семян картофеля были импортными. Но ситуация изменилась»

Автор: Елизавета Порошина
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