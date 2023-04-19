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Растерянность людей: у россиян оказался самый высокий уровень финансовой неопределенности

Растерянность людей: у россиян оказался самый высокий уровень финансовой неопределенности
Иллюстрация: DK.RU

«Результаты опроса — это своего рода индикатор восприятия стабильности». Почти половина россиян не знают, что выбрать: вознаграждение сразу или в двойном размере через год.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

В России уровень финансовой неопределенности в обществе оказался самым высоким среди 56 стран. Как пишет РБК, такие результаты показал глобальный опрос, проведенный ассоциацией Gallup International и холдингом «Ромир», который опрашивал респондентов в РФ.

Участников исследования просили ответить, предпочли бы они получить дополнительный бонус в размере одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. Такой вопрос задают, чтобы определить уровень жизни и финансовой стабильности в стране. Чем выше доля тех, кто предпочитает выигрыш больше размера в будущем, чем выше стабильность.

В России 20% предпочли удвоенный выигрыш через год и 32% — однократный сейчас, а остальные 48% не смогли определиться. Этот показатель стал максимальным среди всех стран. Максимальные доли респондентов, предпочитающих получить удвоенный бонус через год, зафиксировали в Швеции — 75% опрошенных, в Нидерландах — 59%, Японии — 56%.

Напротив, в странах с низким уровнем дохода предпочитают получить бонус прямо сейчас: больше всего таких ответов в Нигерии (76%), Ираке (74%) и Пакистане (69%).

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В среднем по миру 46% опрошенных предпочитают получить дополнительный доход сразу, 42% — готовы подождать год, чтобы он удвоился, и еще 12% затруднились ответить на вопрос. Выше всего доля тех, кто готов подождать ради дополнительной прибыли, в Северной Америке, ниже всего — в Латинской Америке. 

На самом деле этот выбор гораздо больше связан с оценкой настоящего, нежели с прогнозами на будущее. Несмотря на то что наш мозг постоянно анализирует, «что будет дальше», качество жизни напрямую зависит от того, какая она сейчас. Поэтому результаты опроса — это своего рода индикатор восприятия стабильности, — пояснил результаты доктор социологических наук, президент «Ромира» Андрей Милехин.

По его словам, большой процент отказавшихся отвечать на этот «абстрактно-диагностический» вопрос отражает растерянность и неопределенность в обществе.

Всего было опрошено 53,3 тыс. человек в 56 странах, данные собирали лично, по телефону или через интернет в августе-октябре 2022 г.

Автор: Андрей Пермяков
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