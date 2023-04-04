Российские граждане посчитали, сколько им нужно для счастья

Разница между запросами мужчин и женщин составляет почти 30%. Но и мужчины, и женщины хотят получать в десятки раз больше текущего прожиточного минимума.

Результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob показали, какая сумма денег в месяц могла бы осчастливить российских граждан. Аналитики зафиксировали падение показателя за полгода – почти на 5%. Еще в октябре среднестатистический россиянин хотел получать 205 тыс. руб., но сейчас людям было бы достаточно иметь по 195 тыс. руб. в месяц. Москвичам для счастья нужна самая большая сумма — 260 тыс. руб., жителям Санкт-Петербурга требуется 230 тыс. руб., Владивостока — 220 тыс. руб. в месяц, Ростова-на-Дону — 210 тыс. руб. и Хабаровска — 205 тыс. руб.

Разница между запросами мужчин и женщин составляет 30%. Требования представителей мужского пола выше — 220 тыс. руб. Женщинам для счастья нужно получать 170 тыс. руб.

По данным сервиса Superjob, чуть более трети (37%) россиян не готовы на снижение зарплаты ради дистанционной работы. На меньшую оплату согласны лишь четверо из десяти респондентов. 19% респондентов согласны потерять 5% зарплаты ради «удаленки», каждый восьмой согласен на уменьшение оплаты на 10%.

Люди стали значительно реже менять работу по собственному желанию, рассказывал DK.RU. Аргумент простой: времена турбулентные, не хочу преумножать риски. Ведущий российский специалист по хантингу разбирает, правы ли они.