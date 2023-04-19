В Екатеринбурге снова перекрывают дороги из-за строительства развязки у «Калины»

С 25 апреля закроют движение по дороге, ведущей в микрорайон Синие Камни, а с 29 апреля будет ограничено движение по переулку Базовому в сторону Сибирского тракта.

В администрации Екатеринбурга предупредили о новых ограничениях для автомобилистов в районе концерна «Калина», где строится новая дорожная развязка. Они начнут действовать на следующей неделе.

Так с 25 апреля будет закрыто движение по съезду с ул. Комсомольской на ул. Хрустальную — по этой дороге водители едут в микрорайон Синие Камни с дублера Сибирского тракта или со стороны ул. Малышева. Ограничения будут действовать до 1 мая. В качестве альтернативы для водителей будет организован левый поворот на перекрестке ул. Комсомольской и Байкальской (на карте помечен зеленым).

А с 29 апреля перекроют проезд по Базовому переулку. Ограничение поставят в районе дома №4, где начнется строительство опор эстакад развязки. Вместо этого автомобилисты смогут выехать на Сибирский тракт, двигаясь по ул. Яламова вдоль зданий №28а и 28б (на карте — зеленым). Временный порядок движения будет действовать до 12 мая.

Как ранее писал DK.RU, работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г., а проезд от улицы Куйбышева до Сибирского закрыли 15 января 2022 г. Движение на участке собирались запустить 31 января 2023 г. Однако подрядчик, московская компания «АльмакорГруп», продлил сроки перекрытия проезда до 31 декабря 2023 года.

В прошлом году Рустам Галямов пообещал, что движение автомобилей по эстакадам правого и левого проездов, с двумя полосами движения на каждом, запустят в третьем квартале 2023 г. Аналогичные заявления звучали и от других представителей власти.