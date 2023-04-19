Уралмашзавод планирует открыть производство в Индии

О том, что такая работа ведется, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее уральское предприятие поставляло в Индию технику собственного производства.

Заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что ведется работа по созданию в Индии совместного предприятия с Уралмашем. В числе прочего, оно будет специализироваться на горно-шахтном оборудовании.

Сейчас предприятие поставляет экскаваторы крупнейшему государственному концерну Индии Coal India Ltd (CIL). Заключен контракт на поставку одиннадцати экскаваторов ЭКГ-20 КМ и пяти шагающих экскаваторов. Ранее в пресс-службе холдинга УЗТМ-КАРТЭКС сообщали, что первый из одиннадцати поставленных экскаваторов будет эксплуатироваться на разрезе «Дхудичуа».

Согласно финансовой отчетности, Уралмаш в 2022 г. реализовал в Индию 11,3% от общего объема продукции.

Напомним, ПАО «Уралмашзавод», ООО «Уралмаш - Горное оборудование», а также ООО «ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова» из Санкт-Петербурга входят в холдинг УЗТМ-КАРТЭКС. В марте прошлого года стало известно, что Газпромбанк, который являлся основным акционером всех трех компаний, утратил контроль над структурой. По данным «СПАРК-Интерфакс», 16 марта 2022 г. 51% УЗТМ-КАРТЭКС перешли АО «Энлиль Файненс», еще 48,6% принадлежат ЗПИФ «Газпромбанк - промышленные инвестиции».