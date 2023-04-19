«Сиськи пива»: как сеть суши «Ёбидоёби» решила не сдаваться суду

Молодые предприниматели выступают за маркетинг без вложений. В ближайшую неделю первая точка скандальной сети суши появится в ОАЭ и «есть амбициозные планы развивать проект и дальше за рубежом».

«Очевидно, заигрывает с матом и тем самым «противоречит принципам гуманности и морали»: в апреле суд обязал изменить название скандально известной федеральной сети доставки суши «Ёбидоёби» по иску налоговой инспекции, рассказал Е1.Ru. Налоговики требовали, чтобы компания убрала из него намеки на нецензурную лексику. В компании не согласились, после чего налоговая и пошла в суд. Иск налоговой помогала составлять антимонопольная служба, у которой накопились претензии к «Ёбидоёби».

В своем заявлении налоговая утверждала, что слово «Ёбидоёби» многие потребители могут воспринимать как образованное от нецензурного. Налоговики в иске ссылались на то, что компания нарушает пункт 4 статьи 1473 Гражданского кодекса, в котором и говорится, что название юрлица не может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. 7 апреля арбитражный суд Красноярского края встал на сторону налоговой и обязал в течение трех месяцев изменить название «Ёбидоёби».

Компания в свою защиту объяснила, что название — это лишь транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Этот довод в суде посчитали несостоятельным и обратили внимание, что по правилам русского языка в иноязычных словах в начале и после гласных вместо буквы «ё» пишется «йо»: йод, район, майор и так далее. Получается, название компании, чтобы не смущать людей, должно писаться как «Йобидойоби».

Как описывал один из основателей сети Константин Зимен, эпатажное название обеспечило им огромную известность: как только они открылись, начался вал звонков журналистов и заявок на франшизу. Франшиза «Ёбидоёби» официально запустилась в 2018 г., писал VC.RU. Сейчас, по данным сайта компании, у «Ёбидоёби» 78 партнеров, больше 200 заведений в 140 городах в России и в Казахстане. В 2020 г., рассказывал Зимен, выручка всей сети составила 680 млн руб. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 г. выручка самого ООО «Ёбидоёби» Константина Зимена и Дмитрия Прадеда составила 184,1 млн руб., чистая прибыль — почти 10 млн руб.

Компаньоны привлекли внимание не только СМИ, но и властей. Через три недели после открытия сеть «Ёбидоёби» начало проверять УФАС. Антимонопольщикам на вывеску с названием пожаловались из управления архитектуры мэрии Красноярска. В УФАС тогда нарушений не нашли. Были случаи, когда жаловались жители городов, где открывалась франшиза: они считали, что название задевает их моральные устои и портит облик города.

От этих историй «Ёбидоёби» только выигрывала: о сети постоянно писали местные и федеральные СМИ, что экономило бюджет на рекламу. По рассказам Зимена, за первые полгода работы о них узнала аудитория из 28 млн человек — и это, с его слов, не стоило бизнесу ни копейки. В 2019 г. партнеры и вовсе купили рекламное место на видеохостинге PornHub за $500 в месяц и продвигали там набор «Большие Си», увеличив число заказов в три раза.

Чтобы еще больше отстроиться от конкурентов, сеть сделала наклейки на пакеты с провокационными надписями: «Твой рот давно этого ждал», «Удовлетвори свое желание двумя палками», «Пора раздвинуть ручки пакета» и прочие в таком духе. Осенью 2022-го после обращений жителей антимонопольщики возбудили дела из-за рекламы «Ёбидоёби» в Красноярске и в Калининградской области. Людей смутили названия наборов роллов из рекламных сообщений «Привет! Хочешь куни? Тогда просто возьми и закажи», «Закажи КУНИ ЛИ».

От основателей сети уже требовали сменить название — дело рассматривали в 2019 г. в Красноярске после жалобы жителя. Тогда в суде посчитали, что слово «Ёбидоёби» не бранное и не имеет сходства с матом. Отличие нынешнего дела в том, что в нем рассматривали именно то, как слово могут воспринять обычные потребители, а не его матерную принадлежность. Так что прежнее решение суда сейчас не учли и более того посчитали, что прошлый иск свидетельствует в пользу того, что «как минимум часть общества» негативно относится к названию сети.

Константин Зимен говорит, что за семь лет существования на «Ёбидоёби» жаловались в суды и властям в разных регионах в целом «не больше 20 раз». Как рассказывал DK.RU, в один из таких скандалов представители экстремистской организации даже угрожали Зимину убийством, но мужчина останавливаться не собирается:

Ребрендинг мы делать не планируем и будем стоять до конца. Если потребуются какие-то лингвистические экспертизы или опросы населения, мы, безусловно, это сделаем. Будем защищать наш бренд, который развивали семь лет. И как так получилось, что налоговая ни с того ни с сего решила попытаться изменить наше название, хотя раньше оно никому не мешало, нам еще придется разобраться. У нас много клиентов в России, мы делаем классный продукт, мы знаем, что людям это нравится. У нас работает много людей, и у нас много франчайзи. Все эти люди зарабатывают деньги, платят зарплаты и налоги. Поэтому хотелось бы, чтобы какая-то адекватность присутствовала и от нас наконец отстали.

Метод «Ёбидоёби», кажется, слишком очевиден. Но Константин Зимен подтверждает, что следующий его проект называется «Сиська пива». По его словам, при раскрутке пивного магазина «концептуально» используется похожая стратегия, что в свое время и для «Ёбидоёби». У команды есть планы на запуск франшизы магазина и уже готовые заявки из разных регионов России:

Мы взяли слово, которое знакомо нашим родителям, дедушкам, бабушкам и в целом людям старше 25. Все, кто пьет и любит пиво, прекрасно понимают, что «сиська» — это тара. Мы не изобрели велосипед. Взяли исконно русское слово, которое прижилось и имеет четкое обозначение в пивной индустрии.

Стратегию сети суши Константин Зимен планирует не только оставить, но и расширить. У 32-летних предпринимателей далеко идущие планы по открытию франшизы в ОАЭ.