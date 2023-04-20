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Расходы бюджета РФ наращиваются. Как растет дефицит и к чему это приведет

Расходы бюджета РФ наращиваются. Как растет дефицит и к чему это приведет
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: Pixabay.com

Экономисты пока не видят причин сомневаться, что дефицит бюджета превысит плановые 2% ВВП. Однако расходы в апреле выросли опережающими темпами, и государству придется тратить меньше.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

В апреле 2023 г. расходы федерального бюджета достигли 118 млрд руб. в день по состоянию на 18-е число, это больше среднесуточных расходов в марте (75 млрд руб.) и январе-феврале 97-98 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные «Электронного бюджета». К 18 апреля Минфин потратил 10,2 трлн руб. из запланированных на весь год 29,87 млрд руб., то есть более трети годового плана.

При этом данные о расходах федерального бюджета раскрываются с существенными ограничениями. Так, доля закрытых расходов составляет 27% — по сравнению с 32% в конце марта.

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Кабмин перенес часть бюджетных расходов на начало года в рамках перехода к опережающему авансированию контрактов, говорил в марте премьер- министр Михаил Мишустин. Однако чтобы уложиться в запланированные расходы, Минфин должен тратить в оставшееся время лишь 76,4 млрд руб в сутки, и такое вряд ли возможно, указывали авторы экономического телеграм-канала MMI. Впрочем, эксперты, опрошенные РБК, пока не склонны сомневаться в обещаниях Минфина о том, что плановый дефицит не превысит 2% ВВП. 

Минфин неоднократно заявлял, что будет активнее расписывать расходы в начале этого года. В конце года, соответственно, теоретически должно быть меньше расходов, чем обычно. Хотя, конечно, то, что сейчас государство тратит больше, не означает автоматически, что потом оно будет тратить меньше, — говорит Станислав Мурашов, главный экономист Райффайзенбанка. 

Показатели за короткие отрезки не показательны, в отличие от квартальных или хотя бы месячных данных, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «Опыт первого квартала — хороший пример. Поэтому, кроме общего соображения, что предоплаты могут быть не только по году, но и по кварталу, сказать нечего».

Автор: Андрей Пермяков
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