Минфин предложил сделать разовый сбор с бизнеса «налогом чрезвычайного характера»

Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в НК, его установят также для иностранных организаций с постоянным представительством в России.

Минфин предлагает оформить разовый сбор с крупного бизнеса как «налог чрезвычайного характера», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. По их словам, ведомство предлагает возможность закрепить такие налоги в НК РФ. Минфин подготовил отдельный законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК. Проект закона направили крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев.

По их словам, уплатить сбор должны будут также и иностранные компании с постоянным представительством в России. В законопроекте также предусматривается несколько исключений: налоговая база принимается равной нулю, если средняя прибыль компании за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она не превышает 1 млрд руб. От сбора освобождаются также нефтегазодобывающие и угольные компании, нефтеперерабатывающие предприятия, производители СПГ, малые и средние предприятия.

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