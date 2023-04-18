Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.04
81,62
89,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минфин предложил сделать разовый сбор с бизнеса «налогом чрезвычайного характера»

Минфин предложил сделать разовый сбор с бизнеса «налогом чрезвычайного характера»
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: Pixabay.com

Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в НК, его установят также для иностранных организаций с постоянным представительством в России.

#ВЛАСТЬ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Минфин предлагает оформить разовый сбор с крупного бизнеса как «налог чрезвычайного характера», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. По их словам, ведомство предлагает возможность закрепить такие налоги в НК РФ. Минфин подготовил отдельный законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК. Проект закона направили крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев.

По их словам, уплатить сбор должны будут также и иностранные компании с постоянным представительством в России. В законопроекте также предусматривается несколько исключений: налоговая база принимается равной нулю, если средняя прибыль компании за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она не превышает 1 млрд руб. От сбора освобождаются также нефтегазодобывающие и угольные компании, нефтеперерабатывающие предприятия, производители СПГ, малые и средние предприятия.

Читайте также на DK.RU: Минфин призвал бизнес не жалеть денег на платежи в бюджет. Скоро будет дороже

Представитель Минфина утверждает, что взнос будет однократным. «Платеж с непредвиденной прибыли, как и предполагалось изначально, планируется единоразовым. Планы в этом отношении не поменялись», — сказал он газете.

 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Студент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства местиСтудент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства мести
  • УрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИУрФУ организует онлайн-встречу для всех, кто хочет работать с ИИ
  • «Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты«Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты
  • Карта «Мир» покорила еще одну зарубежную дружественную странуКарта «Мир» покорила еще одну зарубежную дружественную страну
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.