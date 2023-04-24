В Екатеринбурге появятся свои Дубай и Барселона

«Атлас Девелопмент» запустил продажи новых секций в флагманском проекте — жилой экосистеме «Парк Столиц». Покупателям, в частности, доступны квартиры с потолками 3,7 м и французскими балконами.

Две новых башни построят в жилой экосистеме «Парк Столиц», которая возводится в квартале ул. Московская — Циолковского — Айвазовского — Щорса. Сдача проектов запланирована во втором квартале 2025 г.

Каждую секцию застройщик создает, вдохновляясь одной из мировых столиц. Так территория около дома «Дубай» будет наполнена арабским колоритом — при оформлении внутреннего двора будут использоваться витиеватые восточные орнаменты, навесы, световые арт-объекты. Также специально для этой секции застройщик создал новую коллекцию планировок.

Например, на пятом этаже дома «Дубай» запроектирована уникальная 3-комнатная квартира с просторной террасой, выйти на которую можно из большой кухни-гостиной и из спальни. Только представьте, как вы начинаете день с чашкой кофе на собственной террасе, глядя на просыпающийся город, — говорит коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова.

Кроме этого, на 18 этаже предусмотрены французские балконы, а в квартирах на последнем этаже будут высокие потолки — до 3,7 м.

Свои особенности будут и у дома «Барселона». Как отметила Анастасия Стройкова, при продумывании пространства внутреннего двора ландшафтные дизайнеры просматривали проекты именитого архитектура Антонио Гауди — его творения ценятся не только в Испании, но и считаются мировым культурным наследием.

Выбрать квартиру можно на сайте «Атлас Девелопмент». Стоимость студий начинается с 4,2 млн руб.

Напомним, всего в «Парке Столиц» будет десять секций, которые объединит общая пешеходная галерея с различными заведениями и просторный двор с собственным водоемом. Строительство двух секций — «Лондон» и «Милан» — уже завершено. Возводятся еще два дома — «Токио» и «Гонконг».

Как уже писал DK.RU, проект развивается в соответствии с уникальным стандартом «Жилой экосистемы», которая состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность. За концепцию «жилой экосистемы» в 2021 г. компания получила звание «Девелопер года» по версии UrbanAwards.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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