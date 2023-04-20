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Свердловская область может окончательно закрыть вопрос долгостроев в ближайшее время

Свердловская область может окончательно закрыть вопрос долгостроев в ближайшее время
Иллюстрация: РБК

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал, как обстоят дела в строительной отрасли и чего ждать регионам в ближайшее время.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Свердловская область может стать четвертым регионом УрФО, решившим проблемы обманутых дольщиков. Самым первым регионом, справившимся с проблемой в федеральном округе, стала Тюменская область, там тему долгостроев закрыли в 2019 г. Затем с ними справились в Ямало-Ненецком автономном округе и в Курганской области.

Как рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев на совместном заседании Штаба Правительственной комиссии по региональному развитию и Коллегии Минстроя России, за пять лет количество проблемных объектов в регионах УрФО сократилось с 87 до 40.

Кроме того, полпред обратил внимание на стабильную обстановку в отрасли:

Несмотря на действие санкций, динамика обнадеживает. В стройке почти 8,5 млн кв. м. Это на 500 тыс. кв. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, в конце 2022 г. в Екатеринбурге сдали ЖК «Да Винчи», чего дольщики ждали семь лет. Застройщик («СМУ-3») обещал сдать ЖК «Да Винчи» в эксплуатацию в 2018 г. Когда дом был готов на 90%, стройка встала. В 2020 г. его включили в список проблемных объектов и передали под контроль регионального Фонда развития территорий. Достраивала жилой комплекс «СК Интег» (входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области). 19 августа 2022 г. она получила разрешение на строительство, и 31 октября сдала объект в эксплуатацию. 

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Автор: Александра Клименко
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