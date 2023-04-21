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Henkel продала российский бизнес консорциуму местных инвесторов за 600 млн евро

Henkel продала российский бизнес консорциуму местных инвесторов за 600 млн евро
Автор фото: Jonas Schöne. Иллюстрация: unsplash.com

Покупателями активов немецкого концерна станут структуры Ивана Таврина, основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина и Дмитрия Крюкова, одного из сооснователей «Эльбрус Капитала».

#СДЕЛКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов, сообщила компания. В него вошли Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Group Ивана Таврина и Elbrus Services — структура Дмитрия Крюкова, одного из сооснователей «Эльбрус Капитала», уточнил источник, близкий к сделке.

Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США. Согласованная цена покупки составляет 54 млрд руб., это соответствует примерно 600 млн евро. Российские власти уже одобрили сделку, окончательно она еще не закрыта, — говорится в сообщении.

О предстоящей сделке стало известно в конце марта 2023 г. Тогда сообщалось, что в нее включено условие о возможности обратного выкупа заводов, фабрики продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel. При этом называлась более низкая сумма сделки — в пределах 40 млрд руб.

Концерн работал в России с 1991 г. и владел предприятиями в восьми регионах, где выпускают моющие и чистящие средства и порошки под марками Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», клей «Момент», сухие строительные смеси Ceresit и другую продукцию. Выручка российских активов Henkel в 2021 г. составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Компания объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 г. из-за специальной военной операции России в Украине.

 

Автор: Андрей Пермяков
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