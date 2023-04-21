Henkel продала российский бизнес консорциуму местных инвесторов за 600 млн евро

Покупателями активов немецкого концерна станут структуры Ивана Таврина, основателя «Фармстандарта» Виктора Харитонина и Дмитрия Крюкова, одного из сооснователей «Эльбрус Капитала».

Немецкий концерн Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов, сообщила компания. В него вошли Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Group Ивана Таврина и Elbrus Services — структура Дмитрия Крюкова, одного из сооснователей «Эльбрус Капитала», уточнил источник, близкий к сделке.

Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США. Согласованная цена покупки составляет 54 млрд руб., это соответствует примерно 600 млн евро. Российские власти уже одобрили сделку, окончательно она еще не закрыта, — говорится в сообщении.

О предстоящей сделке стало известно в конце марта 2023 г. Тогда сообщалось, что в нее включено условие о возможности обратного выкупа заводов, фабрики продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel. При этом называлась более низкая сумма сделки — в пределах 40 млрд руб.