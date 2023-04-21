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Цена квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%

Цена квартир в новостройках Екатеринбурга за три года выросла на 60%
Иллюстрация: DK.RU

При этом за последний год предложение на рынке новостроек увеличилось на четверть, а за последние два года — более чем в два раза. Об этом заявил Михаил Хорьков.

#НОВОСТИ

Число непроданных квартир на первичном рынке в Екатеринбурге сохраняется на уровне 44,5 тыс. Об этом глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков заявил на Всероссийском жилищном конгрессе.

Предложение на рынке существенно выросло за последние два года — на 105 %. Наибольшую долю в структуре предложения занимают однокомнатные квартиры — 38%. Доля двухкомнатных квартир, выставленных на продажу — 29%, студий — 20%, трехкомнатных квартир — 11%.

Вместе с предложением выросла и цена на первичную недвижимость в Екатеринбурге. За последний год средняя цена квадратного метра поднялась на 9%, а за последние три года — на 60%.

Напомним, ранее члены редсовета DK.RU, руководители крупных строительных компаний Екатеринбурга, подтвердили: жилья строится больше, чем продается, и разрыв усиливается. Формируется большой отложенный спрос: люди не покупают, потому что не уверены в будущем и не видят смысла вкладываться в долгосрочные проекты, ведь 85% сделок по покупке жилья комфорт-класса совершается при помощи ипотеки. По мнению экспертов, такое «заболевание» рынка можно объяснить всеобщим стрессом или психосоматикой. Чтобы строительный рынок не стагнировал, в первую очередь нужна позитивная повестка дня.

Как ранее писал DK.RU, Екатеринбург занимает четвертую позицию в рейтинге городов-лидеров России по объему строящегося жилья (3,3 млн кв. м.). В топ-3 входят Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.).

 

Автор: Елизавета Порошина
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