США и их союзники думают над полным запретом большей части экспорта в Россию

Такая мера станет самым серьезным торговым ограничением в отношении России. Однако реализовать ее будет сложно, учитывая разногласия стран-членов ЕС и европейских компаний, экспортирующих товары в РФ.

США и некоторые ключевые союзники Украины рассматривают возможность полного запрета на экспорт большинства товаров в Россию, пишет Bloomberg. Руководство стран «Большой семерки» обсуждает эту идею в преддверии саммита G7 в Японии в мае, цель — вовлечь в санкции страны Евросоюза, говорят источники издания.

Такой подход полностью изменит существующий режим санкций: любой экспорт в Россию будет запрещен, если он не освобожден от ограничений. Ожидается, что не будет запрещен экспорт в РФ лекарств и сельхозпродукции, в том числе продуктов питания. Сейчас, напротив, любой экспорт разрешен, если он не обложен санкционными ограничениями.

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Впрочем, для перестройки санкционных ограничений есть серьезные препятствия. Такие ограничения должны принять все страны-члены ЕС. Это вызовет острые споры, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы.

говорил DK.RU экономист Николай Кульбака: Последний пакет санкций со стороны Евросоюза как раз был направлен на закрытие лазеек, позволявших обходить введенные ограничения на экспорт в Россию,экономист