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США и их союзники думают над полным запретом большей части экспорта в Россию

США и их союзники думают над полным запретом большей части экспорта в Россию
Автор фото: ReneSchulze1984. Иллюстрация: Pixabay.com

Такая мера станет самым серьезным торговым ограничением в отношении России. Однако реализовать ее будет сложно, учитывая разногласия стран-членов ЕС и европейских компаний, экспортирующих товары в РФ.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

США и некоторые ключевые союзники Украины рассматривают возможность полного запрета на экспорт большинства товаров в Россию, пишет Bloomberg. Руководство стран «Большой семерки» обсуждает эту идею в преддверии саммита G7 в Японии в мае, цель — вовлечь в санкции страны Евросоюза, говорят источники издания. 

Такой подход полностью изменит существующий режим санкций: любой экспорт в Россию будет запрещен, если он не освобожден от ограничений. Ожидается, что не будет запрещен экспорт в РФ лекарств и сельхозпродукции, в том числе продуктов питания. Сейчас, напротив, любой экспорт разрешен, если он не обложен санкционными ограничениями. 

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Впрочем, для перестройки санкционных ограничений есть серьезные препятствия. Такие ограничения должны принять все страны-члены ЕС. Это вызовет острые споры, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы.

Последний пакет санкций со стороны Евросоюза как раз был направлен на закрытие лазеек, позволявших обходить введенные ограничения на экспорт в Россию, говорил DK.RU экономист Николай Кульбака:
Представьте, что у вас есть некий поток товаров, который идет в Россию. На его пути вы ставите барьеры. Понятно, что эти барьеры в какой-то степени можно обходить. И дальше возникает вопрос: сколько вам понадобится денег и усилий, чтобы полностью закрыть эти дырки? И стоит ли овчинка выделки? Грубо говоря, вы можете потратить гигантские средства, но полностью поток (санкционных товаров) не перекроете.

 

Автор: Андрей Пермяков
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