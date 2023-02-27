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В десятый пакет санкций попали уральские заводы, в том числе УЗГА

В десятый пакет санкций попали уральские заводы, в том числе УЗГА
Иллюстрация: страница УЗГА в ВК

24 февраля появилась информация о санкциях против уральских банков, на следующий день ЕС опубликовал свои списки, в которые вошли уральские производственные предприятия.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

В десятый пакет санкций Евросоюза, по данным «Ъ-Урал», вошли следующие уральские предприятия:

  • Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина»)
  • Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь», входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»)
  • Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»)
  • Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»)
  • Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, входит в УК «Алюминиевые продукты»)

Напомним, что к годовщине СВО в Украине западные страны подготовили новые санкции против отдельных секторов экономики России. Среди них 87 физических лиц и 34 юридических. Так, ранее стало известно, что в санкционном списке Минфина США ограничения наложены на металлургический и банковский секторы и на нескольких чиновников.

В частности, под санкции попали Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и банк «Уралсиб». Последний также включила в новый санкционный список Великобритания (опубликован 24 февраля).

Представители «Уралсиба» говорят, что все сервисы, офисы и банкоматы для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в штатном режиме. Рассчитываться картами в магазинах или онлайн на территории страны можно без ограничений. Однако у клиентов, которые находятся за границей, могут возникнуть проблемы с картами UPI.

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Автор: Татьяна Юстус
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