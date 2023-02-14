«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»

Михаил Задорнов: «Экономику ждет все большее участие государства. Решения, продиктованные не экономической логикой, а политической целесообразностью, за которой могут стоять интересы отдельных людей».

Михаил Задорнов, экономист, бывший председатель правления банка «Открытие» — о том, как будет развиваться экономика России:

— Уже тогда (в конце февраля 2022 г., когда против РФ были введены первые санкции) было понятно, что будет достаточно серьезный экономический спад, и ясно, что это усилит тенденцию не к интеграции в мировую экономику, а к политической и экономической изоляции.

Сравнивать нынешнюю ситуацию с началом 90-х не совсем верно. Даже 1994-1996 гг. — это еще переходный период, когда не прошла финансовая стабилизация, бюджет был с гигантским дефицитом (70 трлн руб. в 1994 г. против 3,3 трлн руб. в 2022 г.), и главное: многие процессы рыночной экономики не работали. Сейчас мы имеем за спиной почти 25 лет работающих рыночных механизмов: не только во внешнеэкомическом секторе и госфинансах, но и все процессы в реальном секторе.

Россия очень сильно встроена в мировую торговлю. Торговый баланс у нас составляет до 40% ВВП в отдельные годы. И в 2022 г. эти цепочки оказались серьезно порушенными. Торговые связи и потоки выстраиваются заново, как в середине 90-х. И российская экономика совершенно другая. Капитализация «Газпрома», конечно, не $1 трлн, как еще не так давно обещал Алексей Миллер (предправления «Газпрома»), но и не $30 млрд, которые он стоил в 1998 г. после девальвации. Экономика гораздо крупнее и сложнее, чем была тогда.

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Когда было страшнее, в 90-е или сейчас?

Дни после 24 февраля и март с точки зрения эмоциональной нагрузки и решений, которые приходилось принимать, были близки к 97-98 гг., и к тем моментам, когда мы как новая команда заходили в «Открытие» в 2017 г. Это был сопоставимый по нагрузкам и неопределенности период, но когда проходишь его не в первый раз, то проще сейчас, чем в 98-м.

Мы приближаемся к Северной Корее и Ирану? Мы двигаемся в этом направлении, и это вполне объяснимо, поскольку, как все бюрократы, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) действует по каким-то лекалам. Если в свое время они применили 16 видов крупных санкций против Ирана, то когда они работают с другой нефтедобывающей страной, Россией, то действуют по прецеденту. У них есть образец.

Для России наиболее серьезной санкцией был удар по финансовому сектору (заморозка золотовалютных резервов), как это было в случае Ирана. Но иранские банки полностью отключены от мировой финансовой систем, Нацбанк Ирана был сразу отключен от всех международных расчетов, и до сих пор по «ядерной» сделке (переговоры о снятии санкций с Ирана) предусматривается поэтапное разблокирование и возвращение $30 млрд резервов, замороженных в 1979-1980 гг. (В период Исламской революции).

Второй удар — введение поэтапного нефтяного и газового эмбарго на российский энергетический сектор. Он остается основным с т.з. объемов и роли в ВВП и бюджетных доходов российской экономики (в 2021 г. нефтегазовые налоги составили почти 36% доходов федерального бюджета). Иран был серьезной нефтедобывающей страной — напомню, у него в результате санкций добыча нефти сократилась примерно втрое.

Россия почти в два раза больше по доле нефти на мировом рынке, и влияние на рынке Европы и отдельных азиатских стран у нее более серьезное. Значит, применить против РФ такой же набор санкций, как против Ирана в свое время, гораздо более сложная задача. Санкции против Ирана были поддержаны отдельными резолюциями ООН, и их придерживаются большинство стран, за исключением тех, кто делает бизнес на их обходе. В случае России, во-первых, меньше число стран, которые присоединяются к санкциям. Во-вторых, есть зависимость самих вводящих санкции стран от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ.

Что будет с европейской экономикой без РФ?

Мы поставляли и поставляем в Европу большую долю нефтепродуктов, и это гораздо больший доход российских производителей и бюджета. Газ тоже есть разный. «Новатэк» отчитался, что в прошлом году поставил в Европу больше газа, чем в 2021-м. Япония сообщила, что 10% ее потребления приходится на российский сжиженный газ, и несмотря на все санкции, она хочет сохранять эту долю.

Картинка по уже принятым решениям постепенно воплощается в жизнь. У «Лукойла» было три завода за пределами РФ, и мы видим, что они вынуждены продать завод в Сицилии, который производит порядка 20% итальянского рынка нефтепродуктов. Продают завод в Бургасе, который тоже дает огромную долю не только болгарского рынка, но и всей Южной Европы. Это потребует времени, но очевидно, это произойдет.

Безусловно, как и в случае Ирана, есть серые схемы, когда так или иначе на рынок будут идти нефтепродукты или СПГ (пока на него нет санкций). Но так или иначе объемы этих поставок и цена будут сокращаться. Нефтепродукты Европа заменит, для нее ключевой вопрос — промышленные потребители газа и энергоносителей.

Если совсем упростить наши с ней взаимоотношения, то напомню, что до 2014 г., до Крыма, торговля с Европой составляла 55% российской внешней торговли в целом. А товарооборот с Китаем составлял 10%, как и с СНГ. Сейчас доля СНГ осталась на том же уровне, а доля Европы упала до 35%, а Китай в 2021 г. дал 22-23% всего внешнего товарооборота. Торговая статистика 2022 г. не подведена, но думаю, что товарооборот с Европой упал с 35% до 25-30%.

Это означает, что де-факто разрушена модель работы нашей экономики, когда нашим основным торговым партнером была Европа, в том числе с точки зрения импорта, прежде всего оборудования, средств производства, технологий и люксовых товаров. Что это влечет за собой для Европы? Часть производств, химических, нефтепереработки, поставки оборудования, автопром, будут вынуждены достаточно серьезно сворачивать объемы производства. Думаю, некоторые отрасли пострадают очень серьезно.

Для России это означает, что мы лишились рынка, куда устойчиво шли не только нефть и газ, но и другие товары. Мы также лишились понятных производителей оборудования для многих отраслей. Экономисты, в том числе я, верят в примат экономики над политикой. На больших горизонтах это неизбежно.

России потребуются новые рынки для сбыта. Сам период перестройки — это издержки для обеих сторон. Выстраивание новых логистических цепочек — это вновь большие инвестиции в создание инфраструктуры вместо той, что фактически оказалась невостребованной.

«Северный поток» и «Северный поток 2» не работают, а суммарно это порядка $25 млрд инвестиций, которые сейчас просто выброшены на помойку. Такой же объем будет заново создаваться. На горизонте одного-двух лет это означает, что от Европы, отношения с которой выстраивали десятилетиями, мы разворачиваемся в других направлениях, из которых пока самое очевидное — Китай. И другие азиатские страны, тот же самый Вьетнам. По некоторым другим направлениям — Ближний Восток. Это будет иметь серьезные последствия, не только экономические.

Нет прямой дороги, все будет выстраиваться методом проб и ошибок. Но в основном это вывезет нас на Восток. Это серьезное замораживание отношений с Европой, и в этом смысле Россия уже не транзитный коридор между Китаем и Европой — Китай с Европой по крайней мере пока собираются и дальше развивать свои экономические отношения — с этой точки зрения мы превращаемся в тупик для, например, Великого Шелкового пути.

Через нас он уже не может двигаться, Европа по большему счету не хочет видеть нас в этом транзите. Китай будет каким-то другим путем двигать свои товарные потоки, а нас ждет Азия в широком смысле: КНР, Индия, Юго-Восточная Азия. Там основные потребители экспортных российских товаров и технологий.

Почему россиянам придется реже бывать в Европе

Наверно, полностью экспортные связи с Европой потеряны не будут. На самом деле, на горизонте десяти лет — это колоссальные изменения экономической ориентации, такого не было очень давно. А за этим идут культурные, личные связи. Не буду говорить про количество объектов недвижимости, купленных россиянами в Черногории, Болгарии, Испании и других европейских странах, которые сейчас, к сожалению, совсем не так востребованы, как еще несколько лет назад. Это определяет экономика. Россияне будут ездить в Европу в разы меньше, чем это было до 2014 г. или даже до 2020 г. Издержки на то, чтобы приехать в квартиру в Бургасе, Дубровнике или где-то еще при нынешних логистических движениях и визовой политике Европы, работе европейских банков с россиянами, фактически отрезанных от расчетов в валюте, изменятся кардинально.

Люди будут менять линию поведения и сокращать свое присутствие в Европе, это неизбежно.

Безусловно, мы часть христианского мира. К европейской цивилизации в широком смысле мы гораздо ближе, чем к восточной культуре. Опять-таки, Индия не случайно опередила Китай по численности населения, и если в прошлом году ВВП Китая вырос на 3%, то Индия, судя по всему, на 8%. Она гораздо динамичнее развивается, у нее гораздо более свободная экономика, хоть она пока еще и существенно меньше китайской. Индия также покупает нашу нефть с дисконтом и вполне себе заменяет европейцев в этом плане.

Но все-таки Россия не первый раз пытается изолироваться от мира, и не первый раз ее развитие связано с Европейской цивилизацией. Возвращение все равно происходит. Поэтому исторически ясно, что какое-то восстановление отношений неизбежно. Вопрос в том, когда, в какой форме и в каких объемах это произойдет.

Как промышленность России обойдется без европейского оборудования

Есть оборудование, которое поставляется частными непубличными компаниями, очень крупными. У них есть филиалы в Турции или даже Китае. Это не параллельный импорт, а прямой экспорт в Россию, но через другие страны — того самого оборудования или с небольшими отклонениями. Просто требуется еще полгода-год на изготовление, доставку, страховку и так далее.

И есть публичные компании, производители того или иного уникального оборудования. Или хозяева которых считают, что они должны четко занять одну из сторон в этом конфликте. По сути, это оборудование в Россию не поставляется, особенно это касается технологий двойного назначения.

То, что мы все можем произвести все сами — иллюзия. Что-то мы можем сделать сами, например, в сфере программного обеспечения. Часть оборудования мы не производили никогда и производить не сможем. Будет не технологическое отставание, а замедление большого числа проектов, которые были согласованы, но оборудование не было поставлено. Их задержат на год-два.

Сильно сокращается конкуренция внутри страны. Если был один российский производитель и три глобальных, и между ними конкуренция по цене и качеству, это выгодно для клиента. При отсутствии конкуренции будет доминировать принцип «сервиса по-советски».

Ряд новых технологий будет приходить к нам с отставанием, это замедление в развитии. В целом ряде секторов Россия вполне конкурентоспособна, об этом не надо забывать. ИТ, гейминг, мирный атом, алмазная отрасль — есть целый ряд передовых секторов. Но они тоже будут ограничены в своем развитии, потому что будут вынуждены тратить часть ресурсов не на развитие, а на изменение логистики и цепочек.

Экономики противоборствующих сторон

Возможности той или иной страны в военном конфликте полностью определяются ее экономикой, а не политикой. В любой войне побеждает тот, у кого больше ресурсов: человеческих, финансовых, военно-технических... И в конечном счете, если их сложить, определяющим будет экономический ресурс.

Хотя Япония при нападении на Перл-Харбор уничтожила американский флот и через полгода захватила весь Тихий океан, маршал Исороку Ямомото (основной стратег и реализатор нападения на Перл-Харбор) написал в своем дневнике, что четко понимает: после того как США присоединились к коалиции против Тройственной оси, то, считая их ресурсы, поражение Японии неизбежно.

Российский военный бюджет в долларах составляет 1/10 от американского. А если мы сложим ресурсы стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то это абсолютно несопоставимые величины. В моем понимании длительные военные действия не нужны никому, потому что расклад ресурсов предопределен.

Почему средний класс пострадает больше бедных

Помощь государства будет идти наиболее бедным — не будет сильного проседания, самым пострадавшим будет средний класс — по нему наносится самый тяжелый удар. Инфляция, пропавшие инвестиции, накопления, образ жизни, дальнейшие заработки… Это вопрос не разового действия, а развития среднего класса, который во многом определяет динамику общества, двигает и потребление, и развитие экономики.

Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м

Что ждет российскую экономику дальше?

Все большее участие государства, сокращение конкуренции.

Решения, которые диктуются не экономической логикой, а политической целесообразностью, за которой также могут стоять конкретные экономические интересы отдельных людей.

Это экономика, где фактически будут искажаться экономические сигналы, и в силу этого опять-таки — тормозиться ее развитие. Ясно, что это все более государственный капитализм, монополизация. Это в конечном счете подрывает темпы экономического роста, а он означает рост благосостояния людей. Если нет роста экономики, то доходы среднего человека не растут. А реальные доходы российского человека не растут с 2012 г. 10 лет — это много.

Либеральная мысль будет снова востребована в России? 100 процентов. Я призываю лишь к одному, и, видимо, надо делать это с какой-то регулярностью, раз в год: сесть и подумать над своей жизненной стратегией, в России или за ее пределами, как оказались некоторые. Что ты реально можешь, как ты выстраиваешь дальше стратегию себя и своей семьи. Сейчас я отдыхаю и дальше буду строить свою жизненную стратегию — далеко не первый раз делая достаточно серьезное изменение в направлении деятельности.

Я спокойно отношусь к кризисным ситуациям. Тяжело переживаю это с точки зрения эмоциональной и физической нагрузки, но есть способы, правильное поведение, которое позволяет держать форму и принимать максимально обдуманные решения в этих кризисных ситуациях, не поддаваясь ни панике, ни скоропалительным действиям.

Материал подготовлен на основе интервью спикера youtube-каналу Forbes. Ведущие Антон Желнов и Елена Тофанюк.