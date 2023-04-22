Химмаш. Сюда ссылали военнопленных и детей врагов народа. Что об этом напоминает сегодня?

Воспоминания сотрудника НКВД и детдомовской девочки — дочери советского командарма. Что в них общего? Каким был Свердловск для своих узников, или прогулка по Химмашу.

Химмаш сейчас — быстро застраивающийся спальный район Екатеринбурга. Но застройка здесь неоднородная: на части улиц сохранились старые здания прошлого и позапрошлого веков. История у этого места интересная, его застраивали пленные Первой и Второй мировых войн.

Генералы, которые планировали захват государств, здесь стирали чужое белье и выпрямляли гвозди — по пять килограммов в день. А еще сюда, в детский дом, в 30-е годы привезли детей советских военачальников.

Как они жили здесь? Где? Что построили? Какой след оставили в истории Екатеринбурга? И каким его увидели? Об этом можно узнать из воспоминаний Михаила Егорова, помощника начальника отдела военнопленных и интернированных в областном НКВД и Владимиры Уборевич, дочери Иеронима Уборевича, репрессированного и расстрелянного советского военачальника.

DK.RU совместно с Андреем Ермоленко, историком и преподавателем Уральского федерального университета в рамках проекта «Было и стало» в год трехсотлетия Екатеринбурга публикует очерки из истории города.

Химмаш. Эта часть города знаменита тем, что в ее строительстве приняли участие пленные Первой и Второй мировых войн. Дома постройки середины ХХ в. собственноручно возводили в том числе осужденные нацистские преступники. Поэтому да, здесь отпечатались самые тяжелые страницы мировой истории, но Химмаш в каком-то смысле — символ триумфа над фашизмом, отраженный в городской архитектуре.

Раньше этот район назывался Нижне-Исетском. Его история начинается с 1788 г., со строительства заводской плотины. Здесь с XVIII в. налажен выпуск стали, в том числе цементированной — особо качественной. В XIX в. В Нижне-Исетске производили «гражданское» железо. К ХХ в. завод устарел и в 1915 г. производство закрылось.

Только в 1941 г. здесь вновь появилось производственное предприятие. На строительную площадку Уральского завода химического машиностроения (стройку забросили в 1935 г.) эвакуировали киевский завод по производству оборудования для химической промышленности «Большевик». Так началась история именно Химмаша.

Улица Грибоедова практически вся построена пленными (немцы, румыны, итальянцы, венгры) и отбывавшими наказание военными преступниками. Здание Земской школы по адресу Грибоедова, 9, например, построено в 1914 г. при участии австрийских военнопленных. При советской власти с 1927 по 1932 гг. здесь располагалась киноустановка — показывали фильмы, и до 1955 г. была начальная школа.

В 1943 г. в Нижне-Исетске был устроен лагерь военнопленных №314. В конце 1949 г. на его базе образован спецлагерь № 476 для военных преступников. Он был самым крупным среди подобных лагерей на территории Советского Союза. Здесь в числе других отбывали срок самые «именитые» военные преступники — генералы вермахта.

Обратите внимание — «пленный» и «военный преступник» — это разные категории людей. После войны советские военные юристы провели колоссальную работу, разобрав личное дело каждого военнопленного, допросив миллионы свидетелей, проштудировав тонны документов, справок и отчётов. Большинство из них в 1946-1949 гг. были отправлены домой.

Но несколько тысяч бывших военнослужащих были осуждены советским судом: это, как правило, солдаты и офицеры СС или совершившие различные воинские преступления, а также причинившие значительный экономический ущерб СССР. В частности, такими «экономическими преступлениями» были подрывы мостов, уничтожение самолётов, потопление судов и кораблей и так далее.

Например, военным преступником был признан знаменитый немецкий лётчик-истребитель Эрих Хартманн, на личном счету которого 352 самолета, большинство из которых — советские. Кстати, этот немецкий ас сидел у нас, в Дегтярске. К началу 1953 г. в СССР отбывали наказание 16 800 военных преступников, значительная часть которых — 7 170 человек — содержалась в Свердловской области.

Руками военнопленных в 1940-е – начале 1950-х гг. возведены десятки жилых и административных зданий во многих городах Свердловской области, вымощены многие километры автодорог.

В Свердловске заключенными построен завод РТИ, отремонтирован Центральный стадион и стадион «Динамо», построена общественная баня на Первомайской, облицовано камнем здание Горсовета, возведены десятки жилых домов на проспекте Ленина от улицы Мира до улицы Восточной и во многих других районах города.

Из воспоминаний Михаила Егорова, помощника начальника отдела военнопленных и интернированных в областном НКВД, ветерана ВОВ, который в 1946 г. был направлен на работу в Свердловск, в Нижне-Исетский лагерь военнопленных №314:

— Перед началом строительства каждого объекта проектно-сметную документацию просматривал пленный инженер-немец. Там он находил немало брака и всё исправлял.

На стройплощадке поддерживался образцовый порядок. Не допускалось, чтобы валялись неиспользованные обрезки досок, кирпич и т.д. Три генерала по своей воле занимались выдергиванием и выпрямлением гвоздей из разбираемых строительных лесов. Норма – 5 кг в день.

По предложению немцев стали использовать вместо хронически недостающего кирпича камень, добываемый ими же в карьере. Правда, расход раствора увеличился и стены стали получаться шире проектируемых, однако экономически это было выгодно.

Западная пресса в те годы пролила немало слез о положении пленных в Советском Союзе. На самом деле условия их содержания и особенно питания были намного лучше, чем у наших советских граждан.

Например, в 11 часов утра на рабочих объектах всегда пили кофе. Наш же советский рабочий тогда и запаха кофе не знал… Пленным выдавалась вполне калорийная норма. Мне бросилось в глаза, как они питались. Сначала суп без хлеба, затем второе, чай. А хлеб они ели отдельно, как бутерброд.

Пленные имели собственное хозяйство. Разводили кроликов, выращивали овощи. Из Германии им в посылках присылали семена огурцов. Посеяв их, заключенный вывешивал на кусте бирку со своей фамилией.

Большая часть пленных и осужденных военных преступников были законопослушными и соблюдали режим в лагере. Они выполняли назначенную работу, несмотря на свои прежние звания или статус в Третьем Рейхе. Так, в лагерном отделении в Дегтярске отбывал заключение обер-лейтенант Вермахта Герольд фон Крупп — племянник Густава фон Круппа, крупнейшего немецкого промышленника, богатейшего человека гитлеровской Германии. Осужденный на 25 лет лагерей, Герольд фон Крупп работал в Дегтярске на строительстве жилых домов, а затем стал старшим в прачечной.

Однако не все военные преступники «встали на путь исправления». Нередки были случаи саботажа, когда заключенные отказывались выходить на работу и подстрекали к этому других. Так, категорически отказывались трудиться полковник-танкист Ганс Герцог и рядовой, австриец по национальности Людвиг Фигль, и по этой причине регулярно помещались в карцер.

Заключенные жестоко расправлялись со своими «товарищами», заподозренными в стукачестве. Так, при строительстве цехов Уралхиммаша на анкерные болты фундамента цеха химаппаратуры с высоты 30 метров был сброшен военнопленный. Он погиб на месте, так же, как еще один заключенный, заподозренный в сотрудничестве с советской администрацией: его сбросили с крыши строящегося дома в Свердловске.

После смерти Сталина в 1953 г. часть приговоров военных преступников была пересмотрена, некоторые отправлены на родину. В 1955-м, после визита в СССР канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, началась массовая репатриация заключенных. В феврале 1956 г. Свердловский лагерь для военных преступников был закрыт.

Химмаш стал местом ссылки не только для побежденных фашистов, но и для детей советских командармов, комиссаров и маршалов. Это печальная страница советской истории, но тем не менее… Осенью 1937 г. в детском доме Нижне-Исетска по адресу ул. Тружеников, 26. появились новые необычные воспитанники — около 30 детей из семей «врагов народа». Среди них были Владимира Уборевич, Вета Гамарник, Светлана Тухачевская — дети репрессированных советских военачальников.

Сиротский приют был открыт в пригороде Екатеринбурга, поселке Нижне-Исетского завода, еще в 1900 г. Он действовал при храме Казанской иконы Божией Матери — это хорошо известная всем екатеринбуржцам церковь с недавно восстановленной колокольней, на повороте к Химмашу перед плотиной.

В 1919 г. на базе церковного приюта был создан детский дом. В середине 1930-х построено новое здание детдома. Владимира Иеронимовна Уборевич, дочь знаменитого командарма, попала в детдом в тринадцать лет, после расстрела отца и ареста матери.

Из воспоминаний Владимиры Уборевич:

— Двое провожающих везли нас несколько суток через Уральские горы в Свердловск. Я очень хорошо запомнила пологие горы, покрытые осенними лесами, золотые, красные, оранжевые и зеленые леса.

27 сентября в Веткин день рождения поздно вечером мы приехали в холодный город Свердловск. Пока нам доставляли машину, наши мальчишки достали где-то бутылку вина. В грузовике (крытом) по дороге за город мы справили Веткино 13-летие.

Привезли нас в детдом под Свердловском в поселок Нижне-Исетск. Привели нас в столовую, где по стенам стояли столы с перевернутыми на них стульями. Вышел к нам старенький директор и объявил нам, что никаких матерей мы здесь не увидим и что мы в детдоме.

Труднее всего в детдоме жилось первый год. Меня очень обижали мальчики. Когда мы приехали, мне посыпались от этих лихих кавалеров записки, а потом начались преследования. Очень я их боялась!

Девочки тоже были странные. В шестом классе заводили себе альбомы со стихами, сердцами, пронзенными стрелами, наигрывали на гитаре и переписывались с мальчишками.

А главное, воровали у нас все и, если не могли спрятать, — бросали в уборную. Мы сначала жили изолированно, а потом влились в этот «здоровый» коллектив. Все это были беспризорные дети, у большинства которых родители раскулачены, погибли на лесозаготовках или от голода. Нас было всего человек 30 детей репрессированных из Горького, Астрахани, Владивостока, а всего в детдоме 330 человек.

Все же в детдоме я жила здоровой жизнью, второй жизнью. Я пела в хоре, училась очень хорошо, особенно по математике, была отличницей, рисовала, купалась и имела много друзей. От мамы из лагеря я получала письма, чудные письма, написанные очень убористо, чтобы больше сказать.

22 июня 41 года я была в Свердловске у подруг. В яркий солнечный день мы сидели в сквере «1905 года» и ели мороженое. Сообщение о войне меня особенно не напугало. Я совершенно не представляла себе, что значит «война».

После начала войны жизнь Миры Уборевич, как ни странно, изменилась к лучшему. В тыловой Свердловск эвакуировали труппу Московского академического театра имени Чехова, и среди служащих МХАТа была Кира Аллилуева, дочь родного брата жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой, покончившей жизнь самоубийством в 1932 г. Знакомая Владимиры Уборевич из прежней, московской жизни, Кира Аллилуева помогла дочери «врага народа» устроиться на работу после выпуска из детского дома и поступить в институт.

ЧСИР — член семьи изменника Родины. За труднопроизносимой аббревиатурой в лучшем случае — искалеченные навсегда жизни, в худшем — смерть, обозначенная на прокурорском языке другим сокращением — ВМС (высшая мера наказания).

Владимире Уборевич в ближайшем будущем, как и ее матери (расстреляна в 1941 г.), грозила перспектива быть обвиненной в антисоветской деятельности и отправиться в лагеря или на расстрельный полигон, если бы не война.

Летом 1942 г. Мира Уборевич сдала экзамены в Московский архитектурный институт, который был в эвакуации и проводил набор студентов в Свердловске. Однако из-за военной неразберихи оказалось, что обучение будет проходить не на Урале, а в Ташкенте. С огромным трудом заполучив командировку от Союза архитекторов, Владимира Уборевич уезжает из-под надзора НКВД в Среднюю Азию.

«…до последней минуты ждали, что меня высадят, но поезд тронулся, и я поехала счастливая и несчастная в Ташкент. Уезжала я из Свердловска 16 сентября. Шел небольшой снег, случайный снег».

Владимира Иеронимовна Уборевич, дочь легендарного командарма, умерла в Москве, в возрасте 96 лет в феврале 2020 г.

Более подробно об этом можно прочитать в блоге постоянного автора «Делового квартала» Андря Ермоленко «Такая История» на Дзене, посвященному истории Урала и России. Он также пишет о краеведении и автопутешествиях по России в своём телеграм-канале.

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