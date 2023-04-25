Узнать город за час. Знаменитые здания Екатеринбурга и области соберут на одной выставке

«Урал на ладони» — это уникальная инклюзивная коллекция макетов исторических зданий. Аналогов нет нигде в мире. К 300-летию города готовится ее экспозиция. Организаторы ищут помещение.

Единственная в своем роде коллекция макетов из 50-ти знаковых зданий и сооружений Свердловской области ищет выставочный зал. Макеты созданы по оригинальным чертежам. Они разбираются таким образом, чтобы посетители могли увидеть, как устроено здание не только снаружи, но и внутри. С их помощью можно изучать архитектуру и историю родного края детям, студентам, горожанам, презентовать регион туристам.

Каждый экспонат установлен на постаменте, высота которого регулируется, что позволяет рассматривать здания и маленьким детям, и инвалидам-колясочникам. При этом каждый макет спроектирован таким образом, чтобы человек с нарушенем или отсутствием зрения мог, стоя на одном месте, обнять все здание руками и ощутить его архитектуру. Пока аналогов данной инклюзивной коллекции макетов нет нигде в мире.

Сейчас создатели коллекции ищут для нее дом — постоянный выставочный зал не менее 200 кв. м, где можно было бы разместить ее на длительный срок, а лучше навсегда, чтобы коллекция могла развиваться и дополнялась новыми экспонатами.

Наталья Заиченко, учредитель и президент Фонда поддержки и развития социально-экономических проектов «Другой Мир», рассказала DK.RU о судьбе и возможностях данной коллекции.

Если коротко, то история такая

В 2020 г. фонд Натальи Заиченко создал проект «Город-конструктор». Было изготовлено 50 макетов самых интересных зданий и сооружений Екатеринбурга и Свердловской области для людей с нарушением или отсутствием зрения — чтобы они могли представить, что такое архитектура Урала.

Человек с ограниченными возможностями зрения может кончиками пальцев изучить здание снаружи и разобрать его, чтобы понять, как оно устроено внутри. Никто не верил, что можно создать один проект для слепых и зрячих людей, но фонду это удалось.

Очень скоро стало очевидно, что такие макеты нужны не только людям с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ). Такого рода знакомство с архитектурой нравится детям, студентам. Взрослые поражаются, видя 50 самых красивых зданий региона в одном месте. Это красиво, зрелищно, познавательно.

Макеты раскрасили, подсветили, снабдили необходимой инфраструктурой — вечером их окна светятся, и они смотрятся «как живые». До сих пор они остаются единственным тактильным инклюзивным архитектурным сооружением такого масштаба в России.

Каждое здание — точная масштабированная копия оригинала. Наталья Заиченко и ее команда искали чертежи в архивах и музеях, выкупали их, и потом с помощью 3D-принтера создавали точные копии зданий. Какие-то здания отрисовывались с нуля, поскольку чертежей не сохранилось даже в архивах.

Выставка макетов позволяет проводить лекции, экскурсии, познавательные квесты для детей и студентов, для горожан и гостей города. Наша выставка побывала в различных городах Свердловской области и вызвала огромный интерес. К 300-летию города мы хотим открыть стационарную выставку в центре Екатеринбурга и для этого ищем помещение и партнеров, — говорит Наталья Заиченко.

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ и макет главного здания УрФУ

Наталья, расскажите про ваш фонд, чем вы изначально занимались?

— Деятельность нашего Фонда была направлена на организацию помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Затем стали делать все проекты инклюзивными, направленными на интеграцию и объединение людей с особенностями развития и здоровых сограждан.

Наш первый проект — «Кулинарные путешествия». Мы вывозили людей с инвалидностью в кафе и рестораны Екатеринбурга, где шеф-повара проводили с ними мастер-классы по приготовлению еды, а рестораторов мы обучали, как работать с этими людьми.

Потом был проект «Мастерство на кончиках пальцев». Мы работали с коррекционными детскими садами. Учили детей из настоящих маленьких кирпичиков собирать объемные фигуры — буквы, цифры, мебель… Учили их понимать, что такое целое или часть целого.

Проект «Вслед за мечтой: кинохроника о людях с ограниченными возможностями здоровья и неограниченной силой духа» позволил нам снять 10 короткометражных фильмов о наших современниках-свердловчанах с инвалидностью. Фильм «История Максима Якубовского» занял 3-е место в Международном фестивале-конкурсе социальной рекламы «Выбери жизнь» — 2020.

Совместно с Питерским фондом в течение года реализовывали проект «Огонек добра. Помогаем детям помогать». Этот проект объединил не только детей и родителей, садики и школы, но и свердловские НКО, занимающиеся вопросами ухода за пожилыми людьми, зоозащиты и экологии.

Инклюзивное общество подразумевает полное включение людей с ОВЗ во все процессы и сферы общественной жизни — спорт, туризм, культура, экономика, политика и так далее. Инклюзия на деле — редкая история в нашем обществе. Отдельно для людей с ОВЗ много проектов, а именно проектов, объединяющих людей с инвалидностью и без,— единицы. Это очень сложно. Я думаю, вы как эксперт можете объяснить — почему?

— На самом деле это сложно, да, изначально сложно. К этому надо привыкнуть. На это надо время. Барьеры в общении проходят не сразу. Когда я начинала, не понимала, что делать и чем я могу быть полезной. Я стала знакомиться с директорами некоммерческих организаций, которые помогают людям с ОВЗ (далее — НКО) и людьми с инвалидностью, чтобы понять, что можно сделать.

Со временем стало ясно, что у большинства НКО очень узкая направленность. Все работают либо только со слепыми, глухими, с ДЦП, либо только с детьми, либо только с пожилыми. Ни у кого нет таких проектов, чтобы они объединяли разных людей.

И я решила найти идею, объединяющую людей, независимо от их возраста, диагноза, национальности. Последний наш проект сначала назывался «Город-конструктор». Мы хотели его сделать только для слепых, а потом поняли, что проект будет интересен и полезен всем.

Его физическое воплощение было сложным. Ведь он должен был быть удобным для низких и высоких, для людей на инвалидных колясках, для тех, кто не видит, и для тех, кто не слышит… Мы очень долго разрабатывали постаменты под здания, чтобы их можно было опускать и поднимать. Изначально выставка разрабатывалась как мобильная, поэтому надо было сделать все, чтобы можно было быстро ее собрать и переехать на другую площадку, чтобы это было компактно и не требовало дополнительных усилий на новом месте. Все макеты сделали тактильными, разборными, удобными для слепых людей, исходя из их особенностей.

Сергей Исаев, один из основателей проекта «Уральские пельмени», на фоне здания екатеринбургского цирка

Так мы создали нашу коллекцию из 50 знаменитых зданий региона. Сейчас этот проект называется «Урал на ладони». Для слепых людей это уникальный шанс понять, что такое архитектура. Но наш проект доступен всем и объединяет всех. Такого вообще нет больше нигде. Ведь в большинстве своем все делается либо для одних, либо для других. Когда я это планировала, меня никто не поддержал, никто в эту задумку не верил.

Удивительно, что идею показать людям с отсутствием зрения архитектуру через макеты зданий никто не воплотил раньше, а вы как к этому пришли?

— На самом деле для слепых людей есть проекты, связанные с архитектурой. Не в таком масштабе, конечно, как у нас, но они есть. А у меня была следующая личная история. Когда только открылся мой фонд, я познакомилась со слепым искусствоведом. На тот момент у него уже пять лет была мечта, чтобы для него сделали сборно-разборный античный храм. Совместно с моими друзьями-бизнесменами мы собрали деньги на макет, нашли мастера и воплотили его мечту. И он с ним стал ездить по всей стране. Куда только его не приглашали с макетом античного храма! Потом он захотел еще буддийский храм и православный.

Для меня это было слишком мелко и я решила, что если делать, то делать что-то серьезное и масштабное. Храмы — это слишком узко. И мы написали проект и подали его в Фонд президентских грантов. Фонд на такое деньги обычно не дает, но нам дали. Срок на реализацию проекта был очень маленьким. В бюджете оказалось много непредусмотренного, за что пришлось отдавать личные деньги. И опять никто не верил, что мы сможем справиться с такой задачей, в такой срок и за такой бюджет, но мы и это реализовали.

Создатели макетов с деловым домом купца Е.И. Первушина

Макеты каких зданий есть в проекте? Из чего они сделаны?

— Всего у нас 50 макетов зданий и сооружений Свердловской области и Екатеринбурга. Макеты достаточно большие — для каждого постамент 800 на 800 см.

Мы постарались охватить все архитектурные стили, которые присущи нашему региону, показать все исторические вехи, все стороны жизнедеятельности города. У нас есть здания образования, культуры, промышленности, жилые дома и Уральские храмы.

Каждый макет представляет собой точную копию здания, изготовлен из современных вандалоустойчивых и влагостойких материалов — твердых полимеров, сопровождается аудио- и тифлокомментариями на английском и русском языках и информацией на шрифте Брайля. Есть QR-коды с аудиогидами на русском и английском для индивидуальных экскурсий, чтобы всю экспозицию пройти самостоятельно.

У некоторых зданий мы сделали внутреннюю отделку. Например, дом Бажова восстановлен до мельчайших деталей. В нем можно найти и кровать, и печатную машинку — любую деталь интерьера. Так же со зданием Музея истории Екатеринбурга и еще некоторыми макетами, масштаб которых позволил нам это реализовать.

У нас есть макеты зданий, которых уже нет — телебашня, дом Ипатьева, аэропорт Уктус, и тех, которые только строятся (Ледовая Арена УГМК), есть здания с уникальными архитектурными решениями, которые никто в мире не смог повторить (Екатеринбургский государственный цирк — единственный в мире объект с несущим внешним куполом, который через систему металлических тяг держит внутренний рабочий купол).

Для слепых мы также сделали большие рельефно-графические альбомы, куда вынесли мелкие детали, которые нельзя прочувствовать, изучая макет.

У 20 макетов есть голоса. Дом Бажова, например, «рассказывает сказки», в Невьянской башне можно услышать колокольный звон, у аэропорта Уктус слышен гул самолета, у железнодорожного вокзала — поезд, а в Доходном доме купца Е.И. Первушина звучит голос Ю.Б. Левитана.

Почему этот проект важен и интересен для всех, не только для людей с ОВЗ?

— Больше всего восторга эти макеты вызывают у школьников. С ними можно проводить факультативные занятия по истории города, области, по краеведению. Это точно запомнится, ведь у нас на выставке задействованы все органы чувств. Это может быть интересно и студентам, которые обучаются в сфере туризма, истории, искусствоведения, архитектуры. Не нужно объезжать всю область, чтобы посмотреть здания, тем более что есть утерянные сооружения, а есть те, к которым близко не подойти.

Этот проект интересен бизнес-туристам. Он очень зрелищный и повышает престиж любого места, где расположен. В Санкт-Петербурге есть макет России. Но он уже завершен, и он не тактильный. Можно только смотреть. А наш будет еще развиваться и расширяться, его можно бесконечно совершенствовать.

Мы, кстати, разработали не только экскурсии. Для детей, например, сделали разные квесты, чтобы они бегали и искали ответы и потом получали призы. Мы дарили им красивые значки со зданиями, они могли выбрать, какое им нравится, и очень довольные и счастливые приделывали их к себе на рюкзаки.

Я так понимаю, что вы уже где-то выставлялись, но это были временные выставки, а где?

— Мы много где выставлялись и были на всех крупных выставках — и на «Иннопроме», и на форуме 100+, и на Большом Урале. И все, кто к нам подходили, говорили, что это самое интересное из того, что они увидели на всей площадке.

Наш проект понравился предпринимателю Олегу Гусеву и благодаря ему мы полгода выставлялись на площадке «Главного проспекта» вместе с Алексеем Ефремовым, известным екатеринбургским художником. Наша выставка занимала там огромный зал, и наши макеты гармонично дополнялись картинами Ефремова, глубже погружая посетителей в атмосферу Екатеринбурга. Затем выставляли макеты у панорамных окон вдоль проспекта Ленина: их было видно с улицы. Это было очень актуально в пандемию, когда многие не имели возможности посещать выставки.

Мы наблюдали, как прохожие замедляли шаг и начинали рассматривать здания. Кто-то останавливался и внимательно все изучал. Макеты были такие уютные, с горящими окнами по вечерам, а на стенах также были городские пейзажи Алексея Ефремова. Когда снесли аэропорт Уктус, к его макету, который стоял в витрине «Главного проспекта», горожане стали носить цветы.

Художник Алексей Ефремов с усадьбой Железнова

Хотите ли вы развивать этот проект дальше, дополнять его зданиями?

— Наша команда готова работать. У нас много идей. Например, включить дополненную реальность, чтобы через телефон можно было посмотреть живую картинку: как к дому подходят люди, подъезжают кареты, как это было в первые годы после строительства здания, как оно жило и чем дышало… В общем, дополнить выставку интересными и познавательными историями, чтобы посетители смогли погрузиться в историю города и, возможно, сами могли побродить по старинным улочкам Екатеринбурга.

Мы хотим, чтобы у нас появилось постоянное помещение в центре города. Приглашаем партнеров, которым небезразлична история родного края, которым интересна идея популяризации культурного наследия, которые готовы с нами вместе реализовать действительно уникальную историю!

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